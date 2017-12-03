Жадный, громадный интерес белорусской молодежи к великому писателю: легендарный «Путь Абайя» в минской школе

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан и Республике Беларусь:

Ауэзов для нас, казахов, это как Якуб Колас для белорусов или Лев Толстой для русских. Я просто обозначил одной фразой: это наш светоч, это наш гений, который открыл мир казахов для всего мира. Я вот этого всего не знал – что такой жадный, громадный интерес белорусской молодежи к нашему великому писателю, к нашей стране.