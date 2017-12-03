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Жадный, громадный интерес белорусской молодежи к великому писателю: легендарный «Путь Абайя» в минской школе

03 декабря 2017 12:40
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Новости Беларуси. Литературный вечер, посвященный Мухтару Ауэзову, прошел в одной из столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречу посетили ученые Казахстана и представители дипмиссии этой страны. Место проведения выбрано неслучайно – в 2009 школа стала носить имя писателя. Вечер прошел в рамках празднования 500-летия белорусского и славянского книгопечатания…

Жадный, громадный интерес белорусской молодежи к великому писателю: легендарный «Путь Абайя» в минской школе-1

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан и Республике Беларусь:
Ауэзов для нас, казахов, это как Якуб Колас для белорусов или Лев Толстой для русских. Я просто обозначил одной фразой: это наш светоч, это наш гений, который открыл мир казахов для всего мира. Я вот этого всего не знал – что такой жадный, громадный интерес белорусской молодежи к нашему великому писателю, к нашей стране.

Жадный, громадный интерес белорусской молодежи к великому писателю: легендарный «Путь Абайя» в минской школе-4

… и с казахстанским колоритом. В холле школы были представлены тематические поделки учеников, а также выставка книг и народных костюмов.

# Культура # Беларусь-Казахстан # Фотофакт # Ермухамет Ертысбаев

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