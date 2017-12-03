Телеканал СТВ представляет шоу музыки и перевоплощений «Звезда эпохи»

Герои проекта – талантливые белорусские артисты – примеряют на себя образы музыкальных легенд и исполняют лучшие песни из репертуара 20 века. Перед участниками стоит непростая задача: им нужно не просто исполнить песню, но и воссоздать в номере атмосферу эпохи.

Насколько хорошо артистам удались роли культовых музыкантов и погружение в прошлое – решает жюри, в состав которого вошли известные персоны из мира музыки, кино, моды, телевидения… А чтобы путешествие в прошлое было еще более увлекательным, каждый музыкальный номер предваряется небольшим видеосюжетом, рассказывающем о самых знаковых событиях того или иного года в истории 20 века. Все музыкальное прошлое станет настоящим – в шоу «Звезда эпохи»!

1 программа

В первом выпуске музыкального шоу «Звезда эпохи» вы узнаете: откуда Саша Немо привез шаланды, полные кефали, и где Дядя Ваня взял машину времени? Почему Анна Шаркунова встречает весну в декабре, а баритон Илья Сильчуков исполняет «Танго магнолия»? Как Искуи Абалян удалось стать Клавдией Шульженко, а Анатолию Ярмоленко – поймать синюю птицу? СТВ вам покажет!

2 программа

Что будет, если Нина Богданова вступит в ряды комсомола, а Ксения Калина отправится на сопки Маньчжурии? Почему Алексею Кулешову так нравится листопад, а Анастасия Москвина предпочитает Summertime? Кто не снится Саше Немо и с кем водит дружбу Кирилл Артеменко? Вы все узнаете и услышите во втором выпуске шоу «Звезда эпохи»!

3 программа

В третьем выпуске шоу «Звезда эпохи» вы узнаете, кто живет по соседству с Ниной Богдановой, где находится отчий дом Влада Сытника, и почему Анастасия Москвина предпочитает букеты белой акации. Вы увидите, какой нежной может быть Лариса Грибалева, что общего у Алексея Кулешова с грустным Пьеро, и как технический прогресс изменил жизнь Алекса Дэвида. На ваших глазах Дядя Ваня исполнит свою мечту, а Саша Немо вспомнит все, что было.

4 программа

В праздничном шоу «Звезда эпохи» Алексей Кулешов устроит на сцене настоящий карнавал, «Ляльки Корпорейшн», Жанет и Дядя Ваня отправятся колядовать, а Анастасия Москвина проснется и начнет петь. Анастасия Тиханович и Алекс Дэвид дружно прогнозируют снег, Анна Шаркунова обещает гололед, а у Виктории Алешко просто хорошее настроение.



Фото: Павел Поташников