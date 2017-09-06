Мы хотим, чтобы в городе было комфортно и удобно жить: Андрей Шорец на открытии выставки «Сравни Минск»

Новости Беларуси. Ну а столица Беларуси тем временем готовится отпраздновать 950-летие. Сегодня открылась выставка «Сравни Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она – по сути – и дала старт юбилейным торжествам. Проект БелТА показывает, как менялся город на протяжении века. На экспозиции представлены полсотни архивных кадров. На них запечатлены важные события из истории столицы. К примеру, строительство первого государственного универмага, реконстурукция Троицкого предместья… А восстановлению Минска из послевоенных руин посвящена отдельная серия работ.

Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Знаете, это место собирает молодых людей. Очень хотелось бы, чтобы они увидели здесь три вещи: сколько труда вложено в этот город, сколько стоит поддерживать его в таком состоянии, и, может быть мое личное, немножко города моего детства.

Минчане и гости столицы в день города найдут развлечения по вкусу. День танкиста, пиротехническое шоу, фестиваль воздухоплавания – это лишь немногое из праздничной афиши. Любителей активного отдыха порадует открытие велодорожки. А также – уже ставший традицией – международный полумарафон. Ожидается, что он соберет более 30 тысяч участников. В Беларусь приедут бегуны из Кении, Эфиопии, Грузии, Украины и других стран. Впрочем, Мэр Минска сегодня рассказал не только о праздничной программе, но и обозначил тенденции в развитии двухмиллионного города.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы хотим, чтобы в городе было комфортно и удобно жить. Это, соответственно, парки, это развитие экологических проектов, это снижение движения транспорта для того, чтобы пересадить население на общественный транспорт. Есть предложения по развитию электротранспорта. Начинаем развивать электробусов, уже два маршрута проходят, вы все это видите. Будем снимать контактную сеть и заменять троллейбусные маршруты электрическими. Плюс социальная сфера, конечно же. У нас пока недостаточно детских садов, по отдельным районам школ. Думаю, эти вопросы в приоритете. Ну и строительство жилья. Для нуждающихся, многодетных. Мы эти проблемы должны порешать.