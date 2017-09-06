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«Я сразу же позвонила маме, и она расплакалась»: четвероклассница Дарья Хоменко из Жлобина о победе на конкурсе «Жывая класіка»

06 сентября 2017 18:43
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Новости Беларуси. Дарья Хоменко – героиня нашего следующего сюжета – юная школьница из Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я сразу же позвонила маме, и она расплакалась»: четвероклассница Дарья Хоменко из Жлобина о победе на конкурсе «Жывая класіка»-1

В минувшие выходные её признали лучшим знатоком белорусской литературы в младшей возрастной группе. В Полоцке подвели итоги проекта «Живая классика». Более 13 тысяч детей на протяжении нескольких месяцев соревновались в оригинальном прочтении самых известных белорусских писателей.

# Культура # Фотофакт # Конкурс «Жывая класіка»

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