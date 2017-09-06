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Белорусские художники разработали новую серию сувениров к 950-летию Минска

06 сентября 2017 20:40
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Новости Беларуси. Юбилейные подарки. Новая серия сувениров вышла специально к 950-летию столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

Белорусские художники разработали новую серию сувениров к 950-летию Минска-1


В ней более 50 различных экспонатов. Среди них – книги, картины, декоративные тарелки. В коллекции использовались лён, солома, дерево и керамика. Специально к празднику были созданы сувенирные тарелки, выполненные в очень сложной технике наслоения металла на дерево и лазерной гравировки. Они – пока в единичном экземпляре. Остальные минчане уже могут приобрести.

Белорусские художники разработали новую серию сувениров к 950-летию Минска-3

Наталья Максимова, искусствовед Государственного подарочного фонда:
Это новые разработки художников, мастеров, фабрик художечственных изделий в разных техниках народного декоративно-прикладного творчества. Это сувениры из керамики. дерева, из соломки, лозы, это вышивка, ткачество. Все традиционные виды декоративно-прикладного искусства.

Белорусские художники разработали новую серию сувениров к 950-летию Минска-5

# Культура # Сувениры # Фотофакт # Наталья Максимова

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