Белорусские художники разработали новую серию сувениров к 950-летию Минска

Новости Беларуси. Юбилейные подарки. Новая серия сувениров вышла специально к 950-летию столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Юбилейные подарки. Новая серия сувениров вышла специально к 950-летию столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ней более 50 различных экспонатов. Среди них – книги, картины, декоративные тарелки. В коллекции использовались лён, солома, дерево и керамика. Специально к празднику были созданы сувенирные тарелки, выполненные в очень сложной технике наслоения металла на дерево и лазерной гравировки. Они – пока в единичном экземпляре. Остальные минчане уже могут приобрести.
Наталья Максимова, искусствовед Государственного подарочного фонда:
Это новые разработки художников, мастеров, фабрик художечственных изделий в разных техниках народного декоративно-прикладного творчества. Это сувениры из керамики. дерева, из соломки, лозы, это вышивка, ткачество. Все традиционные виды декоративно-прикладного искусства.