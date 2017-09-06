Белорусские художники разработали новую серию сувениров к 950-летию Минска



В ней более 50 различных экспонатов. Среди них – книги, картины, декоративные тарелки. В коллекции использовались лён, солома, дерево и керамика. Специально к празднику были созданы сувенирные тарелки, выполненные в очень сложной технике наслоения металла на дерево и лазерной гравировки. Они – пока в единичном экземпляре. Остальные минчане уже могут приобрести.