«Путь к сатори»: авторская выставка оригами открылась в Минске

Техника создания хрупких произведений возникла еще в XVII веке и сегодня популярна во всем мире, в том числе и в Беларуси. Десятки мастеров занимаются творчеством.

Новости Беларуси. Оригами, кусудами и мозаики: выставка традиционного японского искусства открылась в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Лысюк, мастер оригами: Выставка получилась прозрачная, освещенная – так, как я и мечтал. Вдохновение природы, природных явлений – много источников.

Максим Петруль, скульптор, дизайнер:

Я впечатлен. Достаточно много объектов, много людей. Все вот эти вот вещи Дмитрием разрабатываются, по большому счету, самостоятельно. Есть некие шаблоны оригами, которые Дмитрий уже давно преодолел.

И, собственно говоря, в этом его уникальность.

Свои работы белорусский мастер создавал на протяжении 8 лет. В его коллекции уже более 200 произведений искусства, в том числе, фотоинсталляций. На выставке – лучшие работы. Оценить мастерство автора минчане смогут до конца лета.