Прямой эфир

«Путь к сатори»: авторская выставка оригами открылась в Минске

17 августа 2017 21:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оригами, кусудами и мозаики: выставка традиционного японского искусства открылась в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Техника создания хрупких произведений возникла еще в XVII веке и сегодня популярна во всем мире, в том числе и в Беларуси. Десятки мастеров занимаются творчеством.

Автор выставки – настоящий мастер оригами, двукратный победитель Международной олимпиады Дмитрий Лысюк.

«Путь к сатори»: авторская выставка оригами открылась в Минске-1

Дмитрий Лысюк, мастер оригами:
Выставка получилась прозрачная, освещенная – так, как я и мечтал. Вдохновение природы, природных явлений – много источников.

«Путь к сатори»: авторская выставка оригами открылась в Минске-4

Максим Петруль, скульптор, дизайнер:
Я впечатлен. Достаточно много объектов, много людей. Все вот эти вот вещи Дмитрием разрабатываются, по большому счету, самостоятельно. Есть некие шаблоны оригами, которые Дмитрий уже давно преодолел.

И, собственно говоря, в этом его уникальность.

Свои работы белорусский мастер создавал на протяжении 8 лет. В его коллекции уже более 200 произведений искусства, в том числе, фотоинсталляций. На выставке – лучшие работы. Оценить мастерство автора минчане смогут до конца лета.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Максим Петруль # Дмитрий Люсюк

Другие новости рубрики

Все новости
Я все-таки над образом работаю 14 лет уже: автор памятника Мулявину в Минске
17 августа 2017 18:03

Я все-таки над образом работаю 14 лет уже: автор памятника Мулявину в Минске

«Была задача сделать камерную скульптуру»: памятник Владимиру Мулявину открыли в Минске
17 августа 2017 13:44

«Была задача сделать камерную скульптуру»: памятник Владимиру Мулявину открыли в Минске

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе
17 августа 2017 09:20

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе