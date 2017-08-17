Я все-таки над образом работаю 14 лет уже: автор памятника Мулявину в Минске

Новости Беларуси. 17 августа руководитель Свердловской области принял участие в церемонии открытия памятника своему земляку, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музыкант родился в Екатеринбурге, где его по-прежнему помнят и любят, и где три года назад тоже была установлена скульптура в память об известном исполнителе. И вот сегодня, уже при поддержке российской стороны, такой памятник в появился Минске. В концертном костюме с гитарой в руках, задумчивый взгляд – таким образ Владимира Мулявина запомнился миллионам. Передавать эмоции в точности скульптору и автору работы Александру Кострюкову помогало личное знакомство с музыкантом. Подсказывали и родственники Песняра.

Александр Кострюков, скульптор:

Я просил очень строго меня судить, потому что я могу заблуждаться, могу привыкать – знаете, глаз замыливается. И поэтому они мне говорили, что надо было с их точки зрения. Но практически замечаний не было, потому что я все-таки над образом работаю 14 лет уже. Виктория Ходосок, СТВ:

Памятник Мулявину в Минск привезли из Екатеринбурга, малой родины музыканта. Он полностью из бронзы. Два метра в высоту и весом почти в тонну. Монумент разместили на бульваре имени знаменитого Песняра рядом с Белгосфилармонией.

Олег Молчан, композитор:

Вот смотрите, здесь как раз-таки недалеко три Песняра – Янка Купала, Якуб Колас и Владимир Мулявин. Я вот думаю, будет у нас здесь такая песняровская земля.

Татьяна и Иван Булак:

Давно уже должен был появиться этот памятник на самом-то деле. Очень отрадно, что он наконец-то занял свое почетное место в нашем городе.

Мария Шавель:

Даже дети маленькие танцуют под его песни. Это песни души, песни счастья. Мы его очень любим. Именно со сцены филармонии коллектив начинал свой большой творческий путь. Слава «Песняров» в 70-х была просто феноменальна. Они получили признание не только в Советском Союзе, но и на Западе, где белорусский ансамбль ставили на одну ступень с Джоном Ленноном и Pink Floyd.