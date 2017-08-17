Я все-таки над образом работаю 14 лет уже: автор памятника Мулявину в Минске
Новости Беларуси. 17 августа руководитель Свердловской области принял участие в церемонии открытия памятника своему земляку, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музыкант родился в Екатеринбурге, где его по-прежнему помнят и любят, и где три года назад тоже была установлена скульптура в память об известном исполнителе. И вот сегодня, уже при поддержке российской стороны, такой памятник в появился Минске.
В концертном костюме с гитарой в руках, задумчивый взгляд – таким образ Владимира Мулявина запомнился миллионам.
Передавать эмоции в точности скульптору и автору работы Александру Кострюкову помогало личное знакомство с музыкантом. Подсказывали и родственники Песняра.
Александр Кострюков, скульптор:
Я просил очень строго меня судить, потому что я могу заблуждаться, могу привыкать – знаете, глаз замыливается. И поэтому они мне говорили, что надо было с их точки зрения. Но практически замечаний не было, потому что я все-таки над образом работаю 14 лет уже.
Виктория Ходосок, СТВ:
Памятник Мулявину в Минск привезли из Екатеринбурга, малой родины музыканта. Он полностью из бронзы. Два метра в высоту и весом почти в тонну.
Монумент разместили на бульваре имени знаменитого Песняра рядом с Белгосфилармонией.
Олег Молчан, композитор:
Вот смотрите, здесь как раз-таки недалеко три Песняра – Янка Купала, Якуб Колас и Владимир Мулявин.
Я вот думаю, будет у нас здесь такая песняровская земля.
Татьяна и Иван Булак:
Давно уже должен был появиться этот памятник на самом-то деле.
Очень отрадно, что он наконец-то занял свое почетное место в нашем городе.
Мария Шавель:
Даже дети маленькие танцуют под его песни. Это песни души, песни счастья.
Мы его очень любим.
Именно со сцены филармонии коллектив начинал свой большой творческий путь. Слава «Песняров» в 70-х была просто феноменальна. Они получили признание не только в Советском Союзе, но и на Западе, где белорусский ансамбль ставили на одну ступень с Джоном Ленноном и Pink Floyd.
Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:
Нам, беларусам, вельмі пашанцавала, што такі вялікі музыкант прыехаў і застаўся ў нас працаваць, у нашай филармоніі. Вельмі прыемна і добра, што зараз мы адкрываем помнік яму, каб наша таленавітая моладзь памятала, што быў такі вялікі геній Мулявіна .
В 2017 году Владимиру Мулявину исполнилось бы 76, если бы не авария и тяжелая травма позвоночника.
О нем говорили, да и будут говорить – человек невероятного творческого диапазона, композитор и дирижер, певец и гитарист-виртуоз. Никогда народные песни не исполнялись так современно. А еще – создатель и руководитель одного из самых успешных ансамблей за всю историю Союза.