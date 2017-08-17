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«Была задача сделать камерную скульптуру»: памятник Владимиру Мулявину открыли в Минске

17 августа 2017 13:44
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Новости Беларуси. Руководитель Свердловской области в Минске выполнил почетную миссию 17 августа. Он принял участие в церемонии открытия памятника своему земляку, который прославился в нашей стране и прославил Беларусь во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину разместился на бульваре Мулявина за зданием Белгосфилармонии, в которой начинался творческий путь Песняра и его дорога к славе.

«Была задача сделать камерную скульптуру»: памятник Владимиру Мулявину открыли в Минске-1

Олег Молчан, композитор:
Сегодня действительно большой праздник: для нас – «Песняров» и вообще для Беларуси. Наконец-таки в очень памятном месте – на бульваре Мулявина, в месте, где она работал и трудился – в Филармонии – установлен памятник.

«Была задача сделать камерную скульптуру»: памятник Владимиру Мулявину открыли в Минске-3

Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:
Вельмі прыемна і добра, што зараз мы адкрываем помнік яму, каб наша моладзь памятавала, што быў такі вялікі геній – Мулявін.

3 года назад памятник музыканту открыли на его родине в Екатеринбурге. Скульптура в Минске – своего рода ответный подарок российской стороны. Она финансировала создание и доставку памятника. Скульптором выступил Александр Кострюков. Он лично знал Мулявина.

«Была задача сделать камерную скульптуру»: памятник Владимиру Мулявину открыли в Минске-6

Александр Кострюков, скульптор:
Сквер – это то место, где он, наверное, имел удовольствие отдыхать – перекуры, обсуждение проектов и прочее, и прочее. У меня была задача сделать именно камерную скульптуру, чтобы была тишина, покой и отдых, так как он отдыхал в этом сквере.

Впервые в голос Владимир Мулявин заявил о себе в 1968 году. Тогда был создан ансамбль «Лявоны» – прародитель легендарных «Песняров». Спустя 2 года коллектив уже под известным названием покорил широкую публику.

Владимир Мулявин стал настоящим человеком-легендой, а его музыка по праву считается гордостью белорусской культуры.

# Культура # Памятники Минска # Фотофакт # Олег Молчан # Леонид Борткевич

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