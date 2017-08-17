«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе

Работе в любимой газете «СБ. Беларусь сегодня» художник-карикатурист Олег Иванович Карпович посвятил уже 15 лет. Практически ни один выпуск издания не обходится без его оригинальных иллюстраций, которые порой говорят больше, нежели печатный текст.

Олег Карпович, художник-карикатурист:

Это язык, который понимают все: в Беларуси, в России, в Украине, в Америке, в Германии. Карикатуры переводить не нужно. Другое дело, что даже рисунки мы понимаем по-разному.

Сегодня Олег Иванович ведет две рубрики, которые хорошо знакомы читателям ведущего издания страны – «Глазами художника» и «Есть вопрос». К каждому выпуску художник-карикатурист готовится основательно. Всю неделю мастер своего дела создает наброски и эскизы сразу по нескольким сюжетам.

Олег Карпович:

Чтобы сделать один рисунок в газете, приходится вести 4-6 тем сразу. Это работа в стол. На выходе получается один рисунок.

Карикатуры мастера четких и ироничных линий в основном добродушные, но всегда с глубоким смыслом. Олег Иванович считает, что от дружеского шаржа пользы будет гораздо больше, нежели от злобного рисунка. Если в газетах и журналах будет появляться больше добрых карикатур, значит, это верный знак того, что мир меняется к лучшему.

Олег Карпович:

Я все время слежу за тем, что происходит. И если что-то случается, и это можно нарисовать, я это изображаю. Приношу в газету, человек смотрит, и у него возникает мысль: «Я точно так же думаю!» – это то, чего нужно добиваться.

В год художник делает около тысячи зарисовок различных событий. От его меткого взгляда не ускользает ни один нюанс! Часто приходится создавать иллюстрации и на политическую тему, но в таких карикатурах нередко появляется самое важное слово, которое должны видеть во всем мире…

Олег Карпович:

Вот это самая настоящая политика, политика Беларуси. Хуже, когда политику не рисуют. Конечно, к юбилею газеты «СБ. Беларусь сегодня» Олег Иванович создал особенную карикатуру. Ее уже можно увидеть на страницах издания. Тем, на которые художник собирается сделать зарисовки в ближайшем будущем, – множество. Порой идеи подсказывает любимая теща.

Олег Карпович:

Смотрит темы, на которые мне нужно обратить внимание, и часто бывает права. Несколько материалов выходило под заголовком: «А ведь теща была права!»