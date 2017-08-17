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«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе

17 августа 2017 09:20
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Работе в любимой газете «СБ. Беларусь сегодня» художник-карикатурист Олег Иванович Карпович посвятил уже 15 лет. Практически ни один выпуск издания не обходится без его оригинальных иллюстраций, которые порой говорят больше, нежели печатный текст.

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-1

Олег Карпович, художник-карикатурист:
Это язык, который понимают все: в Беларуси, в России, в Украине, в Америке, в Германии. Карикатуры переводить не нужно. Другое дело, что даже рисунки мы понимаем по-разному.

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-4

Сегодня Олег Иванович ведет две рубрики, которые хорошо знакомы читателям ведущего издания страны – «Глазами художника» и «Есть вопрос». К каждому выпуску художник-карикатурист готовится основательно. Всю неделю мастер своего дела создает наброски и эскизы сразу по нескольким сюжетам.

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-7

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-9

Олег Карпович:
Чтобы сделать один рисунок в газете, приходится вести 4-6 тем сразу. Это работа в стол. На выходе получается один рисунок.

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-12

Карикатуры мастера четких и ироничных линий в основном добродушные, но всегда с глубоким смыслом. Олег Иванович считает, что от дружеского шаржа пользы будет гораздо больше, нежели от злобного рисунка. Если в газетах и журналах будет появляться больше добрых карикатур, значит, это верный знак того, что мир меняется к лучшему.

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-15

 

Олег Карпович:
Я все время слежу за тем, что происходит. И если что-то случается, и это можно нарисовать, я это изображаю. Приношу в газету, человек смотрит, и у него возникает мысль: «Я точно так же думаю!» – это то, чего нужно добиваться.

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-18

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-20

В год художник делает около тысячи зарисовок различных событий. От его меткого взгляда не ускользает ни один нюанс! Часто приходится создавать иллюстрации и на политическую тему, но в таких карикатурах нередко появляется самое важное слово, которое должны видеть во всем мире… 

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-23

Олег Карпович:
Вот это самая настоящая политика, политика Беларуси. Хуже, когда политику не рисуют.

Конечно, к юбилею газеты «СБ. Беларусь сегодня» Олег Иванович создал особенную карикатуру. Ее уже можно увидеть на страницах издания. Тем, на которые художник собирается сделать зарисовки в ближайшем будущем, – множество. Порой идеи подсказывает любимая теща.

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-26

Олег Карпович:
Смотрит темы, на которые мне нужно обратить внимание, и часто бывает права. Несколько материалов выходило под заголовком: «А ведь теща была права!»

«А ведь теща была права!» Художник-карикатурист Олег Карпович о любимой работе-29

В газете рисунки печатаются в уменьшенном размере, да и яркость красок совсем не та, что в оригинале. Но каждый читатель понимает и чувствует тот посыл, который хотел передать художник. И это самое главное!

# Культура # Художник # Олег Карпович

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