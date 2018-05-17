«Пусть улыбается всем в окошко». Житель Гомеля во дворе больницы выложил шишками 10-метровый портрет девушки

Новости Беларуси. Гомельчанин во дворе больницы выложил шишками десятиметровый портрет улыбающейся девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотография шедевра быстро стала популярной в интернете. Сетевые романтики даже придумали красивую историю о том, что таким образом влюбленный автор решил поднять настроение своей девушке-пациентке.

В действительности же поправляет здоровье сам художник. 28-летний Константин Ковалев признался, что это его первый удачный рисунок в жизни, а образ скорее собирательный.

Константин Ковалев, житель Гомеля:

Я решил что-то сделать, порадовать людей, которые здесь лежат и работают. Пусть улыбается всем в окошко, все люди радуются, идут на поправочку. Я за мир, и пусть мир улыбается всем.