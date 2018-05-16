В Минской филармонии выступили дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: видеофакт
Новости Беларуси. Гала-концерт талантов малой родины: в тридцать второй раз праздник искусств собрал юные дарования из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 мая на сцене филармонии в Минске выступили дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. К белорусским ребятам присоединились сверстники из приграничных областей России и Украины. В отборочном туре участвовали 400 талантливых детей.
Татьяна Мацуева, участница фестиваля (Могилевская область):
Год малой родины – это удивительно большой шанс для детей из небольших городов. Например я из Краснополья, и это шанс для меня познакомиться с детьми из других небольших поселков, которые также сюда приехали, чтобы поучаствовать.
Александра Хромченко, участница фестиваля (Могилевская область):
Я очень хотела сюда приехать и немного волнуюсь. Я хотела исполнить песню «Милосердие».
Екатерина Колмык, руководитель художественного образцового коллектива «Триумф» (Украина):
Нам очень было приятно получить такое предложение, поскольку мы из маленького городка Корюковка Черниговской области Украины приехали. Наши детки очень старались, очень готовились.
Участники гала-концерта 15 мая опробовали свои силы на сцене детского оздоровительного центра «Ждановичи». Здесь для сверстников они показали благотворительную программу.