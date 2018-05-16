В Минской филармонии выступили дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: видеофакт

Новости Беларуси. Гала-концерт талантов малой родины: в тридцать второй раз праздник искусств собрал юные дарования из разных уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 мая на сцене филармонии в Минске выступили дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. К белорусским ребятам присоединились сверстники из приграничных областей России и Украины. В отборочном туре участвовали 400 талантливых детей.