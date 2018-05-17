Прямой эфир

Традыцыі малой радзімы. Ажурныя рушнікі Віцебшчыны

17 мая 2018 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арэнбург славіцца пуховымі хусткамі, а Гарадок – ажурнымі рушнікамі. Ствараць з тонкіх ільняных нітак карункавую казку майстры на Віцебшчыне сталі ў канцы XIX стагоддзя. 

Традыцыі малой радзімы. Ажурныя рушнікі Віцебшчыны-1

Ажурнымі фіранкамі і абрусамі ўпрыгожвалі хаты, накрывалі ільняной павуцінкай немаўля ў калысцы. Унікальны від народнай творчасці называлі кісея.

Традыцыі малой радзімы. Ажурныя рушнікі Віцебшчыны-4

Якая асаблівасць ажурнага рушніка? Як ствараюцца рушнікі? Даведаецеся, паглядзеўшы відэаматэрыал.  

# Год малой родины # Культура # Марына Гушча # Фотофакт # Культура Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Злодейские деньги. История фальшивомонетничества»: в Минске открылась выставка
17 мая 2018 06:46

«Злодейские деньги. История фальшивомонетничества»: в Минске открылась выставка

В Минской филармонии выступили дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: видеофакт
16 мая 2018 19:59

В Минской филармонии выступили дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: видеофакт

Минская страничка. Фонтаны
16 мая 2018 07:51

Минская страничка. Фонтаны