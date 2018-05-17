Традыцыі малой радзімы. Ажурныя рушнікі Віцебшчыны

Арэнбург славіцца пуховымі хусткамі, а Гарадок – ажурнымі рушнікамі. Ствараць з тонкіх ільняных нітак карункавую казку майстры на Віцебшчыне сталі ў канцы XIX стагоддзя.
Арэнбург славіцца пуховымі хусткамі, а Гарадок – ажурнымі рушнікамі. Ствараць з тонкіх ільняных нітак карункавую казку майстры на Віцебшчыне сталі ў канцы XIX стагоддзя.
Ажурнымі фіранкамі і абрусамі ўпрыгожвалі хаты, накрывалі ільняной павуцінкай немаўля ў калысцы. Унікальны від народнай творчасці называлі кісея.
Якая асаблівасць ажурнага рушніка? Як ствараюцца рушнікі? Даведаецеся, паглядзеўшы відэаматэрыал.