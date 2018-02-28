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Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»?

28 февраля 2018 07:41
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Именно эту гармошку в 1983 году в кинофильме «Белые росы» держал в руках Николай Караченцов. Сегодня прикоснёмся к частичке истории белорусского кино. Ведь снята лента на киностудии «Беларусьфильм», режиссером Игорем Добролюбовым. Каждый из нас помнит балагура и весельчака Ваську с его гармошкой.

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -1

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -3

Но гармонь – не единственная памятная вещь. Здесь, в цехе подготовки съёмок, много реквизита из знакомых фильмов, например, «Дзікае паляванне Караля Стаха». И куклы на полках оживают как тридцать восемь лет назад. А музыкальный фильм «Приключения Буратино»: говорящий сверчок, живущий у папы Карло в каморке, доктор Сова, фельдшерица Жаба и лекарь Богомол, прописывающий Буратино касторку – все эти куклы хранятся здесь уже много лет.

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -6

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -8

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -10

В большом количестве костюмов мы находим ту самую курточку Буратино, костюм Карабаса Барабаса, рубашку Пьеро и накидку Лисы Алисы. Эти легендарные наряды создали атмосферу всеми любимого фильма.

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -13

Все, кто родился в Советском Союзе, хорошо помнят фильм про летающего мальчика Питера Пэна. Тут же на киностудии хранится наряд и этого героя. А кто из вас узнал это платье? Оно было на ясновидящей из «Сказки о Звездном мальчике». Все девочки того времени хотели себе такое. На самом же деле платье сделано из простой фольги. Но выглядело на экране потрясающе.

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -16

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -18

Тут же хранится ливрея Жака Веснушки из кинофильма «Не покидай меня» и другие интересные вещи. Чтобы рассказать обо всем, понадобится не один день. Коллекция киностудии регулярно пополняется. И не только силами работников, но и просто неравнодушными людьми, которые любят и уважают белорусский кинематограф. 

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -21

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -23

Наталья Золочевская, заведующий складом №5 «Реквизит» Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
К примеру, как вот эта коллекция. Эту передал нам подполковник запаса Ничипоренко Юрий Юрьевич. Это очень дорогие для нас вещи, так как их уже нигде не купишь. Радио «Нарочь», приёмники – они могут быть только у коллекционеров.

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -26

Шестого февраля 2018 года Юрий Ничипоренко написал письмо в киностудию с пожеланиями успехов в работе и в создании атмосферы времён СССР на съёмках фильмов. И передал в качестве подарка несколько вещей. Начиная от пионерских галстуков и заканчивая школьными карандашами, возраст которых семьдесят лет.

Наталья Золочевская:
Не менее ценную вещь, такую как фортепиано 1937 года, предоставил нам в дар Батковский Иван Войтехович.

Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»? -29

Этот мужчина своими силами доставил два фортепиано на «Беларусьфильм». Инструменту «Иваново» уже 81 год, его младшему брату – 63. 

# Кино # Культура # Вероника Кудринецкая # Наталья Золочевская # Фотофакт # Культура Беларуси

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