Курточка Буратино, гармошка из кинофильма «Белые росы»: какие ещё интересные вещи хранятся в киностудии «Беларусьфильм»?

Именно эту гармошку в 1983 году в кинофильме «Белые росы» держал в руках Николай Караченцов. Сегодня прикоснёмся к частичке истории белорусского кино. Ведь снята лента на киностудии «Беларусьфильм», режиссером Игорем Добролюбовым. Каждый из нас помнит балагура и весельчака Ваську с его гармошкой.

Но гармонь – не единственная памятная вещь. Здесь, в цехе подготовки съёмок, много реквизита из знакомых фильмов, например, «Дзікае паляванне Караля Стаха». И куклы на полках оживают как тридцать восемь лет назад. А музыкальный фильм «Приключения Буратино»: говорящий сверчок, живущий у папы Карло в каморке, доктор Сова, фельдшерица Жаба и лекарь Богомол, прописывающий Буратино касторку – все эти куклы хранятся здесь уже много лет.

В большом количестве костюмов мы находим ту самую курточку Буратино, костюм Карабаса Барабаса, рубашку Пьеро и накидку Лисы Алисы. Эти легендарные наряды создали атмосферу всеми любимого фильма.

Все, кто родился в Советском Союзе, хорошо помнят фильм про летающего мальчика Питера Пэна. Тут же на киностудии хранится наряд и этого героя. А кто из вас узнал это платье? Оно было на ясновидящей из «Сказки о Звездном мальчике». Все девочки того времени хотели себе такое. На самом же деле платье сделано из простой фольги. Но выглядело на экране потрясающе.

Тут же хранится ливрея Жака Веснушки из кинофильма «Не покидай меня» и другие интересные вещи. Чтобы рассказать обо всем, понадобится не один день. Коллекция киностудии регулярно пополняется. И не только силами работников, но и просто неравнодушными людьми, которые любят и уважают белорусский кинематограф.

Наталья Золочевская, заведующий складом №5 «Реквизит» Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

К примеру, как вот эта коллекция. Эту передал нам подполковник запаса Ничипоренко Юрий Юрьевич. Это очень дорогие для нас вещи, так как их уже нигде не купишь. Радио «Нарочь», приёмники – они могут быть только у коллекционеров.

Шестого февраля 2018 года Юрий Ничипоренко написал письмо в киностудию с пожеланиями успехов в работе и в создании атмосферы времён СССР на съёмках фильмов. И передал в качестве подарка несколько вещей. Начиная от пионерских галстуков и заканчивая школьными карандашами, возраст которых семьдесят лет. Наталья Золочевская:

Не менее ценную вещь, такую как фортепиано 1937 года, предоставил нам в дар Батковский Иван Войтехович.