«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж
Новости Беларуси. Белорусская молодежь не перестает удивлять. Так, креативный дизайнер из Могилева поразил мировую столицу моды. Учащийся экономического профессионально-технического колледжа представил в Париже свою коллекцию «Provokator. Без лица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти костюмы так быстро не надеть, минут десять нужно как минимум. Авангард в чистом виде.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Многослойность – новый тренд. То, что еще несколько лет назад в фэшн-индустрии называли капустой, сейчас стильно. Особенности этой коллекции – опущенные воротники и дополнительные рукава. Приверженцам классики понять трудно.
Пока модели застегивают последние пуговицы и делают селфи в необычных костюмах, молодой кутюрье заклеивает им лица скотчем. В мире моды запоминается эмоция образа. Чем ярче, тем лучше.
Игорь Плетнев, модельер-конструктор, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Чтобы модели не отвлекали, я решил заклеить глаза, рот. Публика это воспринимает с интересом – необычно, ново.
В Париже Игорь оказался после успеха на национальном фестивале «Мельница моды». Задача этой коллекции – удивлять, шокировать. Костюмы выполнены из хлопка и плащевки. А идея для создания такой коллекции у автора родилась, когда он случайно обратил внимание на сложенные один в один три стакана.
Игорь Плетнев:
Мне источником вдохновения показались эти стаканы. Где-то два глаза, где-то рот, необычные формы в интересных интерпретациях.
Зарубежные коллеги из мира моды оценили работу нашего дизайнера. Авторская одежда «не для всех» показалась интересной и однокурсникам Игоря.
Евгений Рощин, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Хорошо, легко, удобно. Одевалось тоже легко.
Иван Тюрин, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Это что-то новое, какие-то новинки. Должна развиваться индустрия моды. Считаю, довольно неплохой костюм для будущего. На улицу в таком наряде можно было бы попробовать пойти.
И попробовали. Вслед за парижскими кутюрье, мягко говоря, удивление испытали и обычные могилевчане. Все-таки эта одежда больше для подиума. Хотя, по мнению автора, уже скоро, лет этак через пятьдесят, мода сильно изменится.
Игорь Плетнев:
Мы откажемся от прилегающих силуэтов. Будет все прямое, многослойность. А если взять материалы, то это будут и обычные и необычные материалы – резина, пластик, пленка, может быть.
Свой диплом Игорь посвятил пиджакам. Через месяц получит в своем колледже профессию «модельер-конструктор». А затем планирует сшить новую коллекцию – «Маки». Идею ему подсказал Париж.