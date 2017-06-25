Прямой эфир

«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж

25 июня 2017 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская молодежь не перестает удивлять. Так, креативный дизайнер из Могилева поразил мировую столицу моды. Учащийся экономического профессионально-технического колледжа представил в Париже свою коллекцию «Provokator. Без лица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти костюмы так быстро не надеть, минут десять нужно как минимум. Авангард в чистом виде.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Многослойность – новый тренд. То, что еще несколько лет назад в фэшн-индустрии называли капустой, сейчас стильно. Особенности этой коллекции – опущенные воротники и дополнительные рукава. Приверженцам классики понять трудно.

Пока модели застегивают последние пуговицы и делают селфи в необычных костюмах, молодой кутюрье заклеивает им лица скотчем. В мире моды запоминается эмоция образа. Чем ярче, тем лучше.

«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж-1

Игорь Плетнев, модельер-конструктор, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Чтобы модели не отвлекали, я решил заклеить глаза, рот. Публика это воспринимает с интересом – необычно, ново.

В Париже Игорь оказался после успеха на национальном фестивале «Мельница моды». Задача этой коллекции – удивлять, шокировать. Костюмы выполнены из хлопка и плащевки. А идея для создания такой коллекции у автора родилась, когда он случайно обратил внимание на сложенные один в один три стакана.

«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж-4

Игорь Плетнев:
Мне источником вдохновения показались эти стаканы. Где-то два глаза, где-то рот, необычные формы в интересных интерпретациях.

Зарубежные коллеги из мира моды оценили работу нашего дизайнера. Авторская одежда «не для всех» показалась интересной и однокурсникам Игоря.

«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж-7

Евгений Рощин, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Хорошо, легко, удобно. Одевалось тоже легко.

«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж-10

Иван Тюрин, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Это что-то новое, какие-то новинки. Должна развиваться индустрия моды. Считаю, довольно неплохой костюм для будущего. На улицу в таком наряде можно было бы попробовать пойти.

«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж-13

И попробовали. Вслед за парижскими кутюрье, мягко говоря, удивление испытали и обычные могилевчане. Все-таки эта одежда больше для подиума. Хотя, по мнению автора, уже скоро, лет этак через пятьдесят, мода сильно изменится.

Игорь Плетнев:
Мы откажемся от прилегающих силуэтов. Будет все прямое, многослойность. А если взять материалы, то это будут и обычные и необычные материалы – резина, пластик, пленка, может быть.

Свой диплом Игорь посвятил пиджакам. Через месяц получит в своем колледже профессию «модельер-конструктор». А затем планирует сшить новую коллекцию – «Маки». Идею ему подсказал Париж.

# Культура # Мода # Игорь Плетнев

Другие новости рубрики

Все новости
«У моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало»: учащийся могилевского колледжа представил свою коллекцию одежды в Париже
25 июня 2017 11:52

«У моделей были заклеены рот, глаза, это привлекало»: учащийся могилевского колледжа представил свою коллекцию одежды в Париже

Обрамление замка привносит неожиданный ракурс: Юрий Троян о «Вечерах Большого театра» в Несвиже
24 июня 2017 17:55

Обрамление замка привносит неожиданный ракурс: Юрий Троян о «Вечерах Большого театра» в Несвиже

24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры
24 июня 2017 13:09

24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры