«Provokator. Без лица»: как начинающий дизайнер из Могилева покорил Париж

Новости Беларуси. Белорусская молодежь не перестает удивлять. Так, креативный дизайнер из Могилева поразил мировую столицу моды. Учащийся экономического профессионально-технического колледжа представил в Париже свою коллекцию «Provokator. Без лица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти костюмы так быстро не надеть, минут десять нужно как минимум. Авангард в чистом виде.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Многослойность – новый тренд. То, что еще несколько лет назад в фэшн-индустрии называли капустой, сейчас стильно. Особенности этой коллекции – опущенные воротники и дополнительные рукава. Приверженцам классики понять трудно.

Пока модели застегивают последние пуговицы и делают селфи в необычных костюмах, молодой кутюрье заклеивает им лица скотчем. В мире моды запоминается эмоция образа. Чем ярче, тем лучше.