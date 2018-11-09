Афиши, архивные фото, гравюры: Несвижский замок приглашает на выставку

Новости Беларуси. Национальному историко-культурному музею-заповеднику «Несвиж» – 25 лет. К юбилею сотрудники подготовили экспозицию в одном из залов знаменитого Несвижского замка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди экспонатов архивные фотографии, древние гравюры и афиши самых разных мероприятий. Выставка рассказывает и об особенностях реконструкции дворцового ансамбля.

Алексей Будник, заведующий сектором по научно-экскурсионной работе «Дворцовый ансамбль» Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Белорус тоже ощущает частичку этого богатого прошлого и он осознает, насколько важно свои традиции беречь и сохранять.