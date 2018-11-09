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Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»

09 ноября 2018 17:25
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Новости Беларуси. В Минске разрешилась главная кинематографическая интрига года. 9 ноября в последний день работы юбилейного, 25-го, Международного кинофестиваля «Лістапад» стали известны победители конкурсной программы. Об итогах финального фестивального дня узнаем у Дмитрия Бояровича.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-1

Дмитрий Боярович, СТВ:
Буквально только что отгремели фанфары церемонии. В «Москве» уже начался показ фильма-закрытия «Лiстапада» – «Падение американской империи». Кстати, «оскароносного» режиссёра Дени Аркана. И эта картина – своеобразная вишенка на торте всей программы.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-4


Ну а сама церемония закрытия, традиционно, стартовала с «красной дорожки». По ней прошли знаменитости и белорусского экрана, и зарубежные гости. И очень многие высказывали сожаление, что праздник кино, целую неделю даривший зрителям радость настоящего искусства, заканчивается. Предлагаю послушать фрагменты интервью.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-6



Татьяна Мархель, заслуженная артистка БССР:
Это развіццё для гледачоў, а для прафесіяналаў паглядзець новыя працы – вельмі добра. Добра, што гэта праводзіцца.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-8


Ольга Абрикосова, актриса:
Для режиссеров, актеров, продюсеров и всех сотрудников киноиндустрии это – шанс для того, чтобы заявить о себе. Если картина попадает в программу, я думаю, грех таким шансом не воспользоваться.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-10

Людмила Саенкова, кинокритик:
Фестиваль закончился, я всегда испытываю такую легкую грусть, потому что заканчивается этот праздник. Каждый год фестиваль радует хорошей программой, и этот год не был исключением. Мне кажется, очень интересная программа и игровая, и документальная.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-13


Алдияр Байкаримов, режиссер (Казахстан):
Я встретил очень много друзей. Посмотрел огромное количество великолепных фильмов. Я действительно благодарен этому фестивалю. Все здорово: организация, показы. Все очень классно.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-15


Ну а теперь – о главном. Жюри «Лiстапада» роздало более двух десятков наград. Не буду долго томить и скажу, что Гран-при фестиваля достался картине с длинным и экстравагантным названием «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». Этот фильм о банальности зла, картина обошла 11 других картин основного конкурса. 

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-17


Юсуп Разыков, председатель жюри основного конкурса игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Эта картина она нас потрясла эмоционально. В этой картине, несмотря на очень жесткий исторический и политический подтекст, она производит впечатление чисто эмоциональное. Я, например, вышел после просмотра отчасти опустошенным. В хорошем смысле. У меня был такой катарсис, который посещает далеко не каждый раз.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-19


Приз зрительских симпатий «Лiстапада» – достался картине «Юли». Это фильм, снятый в копродукции Испании, Великобритании и Германии. Очевидно, что Карло Акосте (главный герой фильма) смог, что называется, «зацепить» публику. Что касается кино белорусского – здесь не оставил шансов конкурентам фильм «Дочь». Всего в Национальном конкурсе приняли участие 18 картин: и игровое, и документальное кино, и анимация.

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-21

Николай Лавренюк, координатор Национального конкурса:
Победители, которые в этом году были выбраны жюри, это действительно картины, которые поднимают социальные темы. И что характерно, это фильмы, снятые белорусами, которые обучались в иностранных киношколах. То есть насколько наше образование в данный момент конкурентноспособное.

Приз Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» достался режиссеру Наталии Мещаниновой за фильм «Сердце мира», а специальный приз Мингорисполкома достался картине «Ласковое безразличие мира».

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»-24

Напомним, награды ранее раздали в конкурсе Национальных киношкол. Главный приз отправился в польский город Лодзь. Кстати, второй год подряд. А вот «Лiстападзік» покорила германо-кенийская картина с экзотическим названием «Супа Модо». Фильм о детской мечте нашёл отклики в сердцах и зрителей, и жюри.

Дмитрий Боярович:
Что ж, ««Лiстапад» официально завершён. И пролетел он, согласитесь, как одно мгновение. Впрочем, внеконкурсные показы продолжатся до воскресенья. Зрители смогут увидеть еще порядка 10 картин. В «Пионере», «Центральном» и «Москве». Так что используйте эту прекрасную возможность, чтобы растянуть удовольствие от фестиваля.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Татьяна Мархель # Ольга Абрикосова # Людмила Саенкова # Юсуп Разыков # Николай Лавренюк # Фотофакт

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