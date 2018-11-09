Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»

Новости Беларуси. В Минске разрешилась главная кинематографическая интрига года. 9 ноября в последний день работы юбилейного, 25-го, Международного кинофестиваля «Лістапад» стали известны победители конкурсной программы. Об итогах финального фестивального дня узнаем у Дмитрия Бояровича.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Буквально только что отгремели фанфары церемонии. В «Москве» уже начался показ фильма-закрытия «Лiстапада» – «Падение американской империи». Кстати, «оскароносного» режиссёра Дени Аркана. И эта картина – своеобразная вишенка на торте всей программы.



Ну а сама церемония закрытия, традиционно, стартовала с «красной дорожки». По ней прошли знаменитости и белорусского экрана, и зарубежные гости. И очень многие высказывали сожаление, что праздник кино, целую неделю даривший зрителям радость настоящего искусства, заканчивается. Предлагаю послушать фрагменты интервью.





Татьяна Мархель, заслуженная артистка БССР:

Это развіццё для гледачоў, а для прафесіяналаў паглядзець новыя працы – вельмі добра. Добра, што гэта праводзіцца.



Ольга Абрикосова, актриса:

Для режиссеров, актеров, продюсеров и всех сотрудников киноиндустрии это – шанс для того, чтобы заявить о себе. Если картина попадает в программу, я думаю, грех таким шансом не воспользоваться.

Людмила Саенкова, кинокритик:

Фестиваль закончился, я всегда испытываю такую легкую грусть, потому что заканчивается этот праздник. Каждый год фестиваль радует хорошей программой, и этот год не был исключением. Мне кажется, очень интересная программа и игровая, и документальная.



Алдияр Байкаримов, режиссер (Казахстан):

Я встретил очень много друзей. Посмотрел огромное количество великолепных фильмов. Я действительно благодарен этому фестивалю. Все здорово: организация, показы. Все очень классно.



Ну а теперь – о главном. Жюри «Лiстапада» роздало более двух десятков наград. Не буду долго томить и скажу, что Гран-при фестиваля достался картине с длинным и экстравагантным названием «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». Этот фильм о банальности зла, картина обошла 11 других картин основного конкурса.



Юсуп Разыков, председатель жюри основного конкурса игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Эта картина она нас потрясла эмоционально. В этой картине, несмотря на очень жесткий исторический и политический подтекст, она производит впечатление чисто эмоциональное. Я, например, вышел после просмотра отчасти опустошенным. В хорошем смысле. У меня был такой катарсис, который посещает далеко не каждый раз.



Приз зрительских симпатий «Лiстапада» – достался картине «Юли». Это фильм, снятый в копродукции Испании, Великобритании и Германии. Очевидно, что Карло Акосте (главный герой фильма) смог, что называется, «зацепить» публику. Что касается кино белорусского – здесь не оставил шансов конкурентам фильм «Дочь». Всего в Национальном конкурсе приняли участие 18 картин: и игровое, и документальное кино, и анимация.

Николай Лавренюк, координатор Национального конкурса:

Победители, которые в этом году были выбраны жюри, это действительно картины, которые поднимают социальные темы. И что характерно, это фильмы, снятые белорусами, которые обучались в иностранных киношколах. То есть насколько наше образование в данный момент конкурентноспособное. Приз Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» достался режиссеру Наталии Мещаниновой за фильм «Сердце мира», а специальный приз Мингорисполкома достался картине «Ласковое безразличие мира».