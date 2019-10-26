Прощание с Олегом Молчаном пройдёт в большом зале Белгосфилармонии

Новости Беларуси. Утрата для белорусской музыкальной культуры. На 55-м году ушел из жизни известный композитор-песенник Олег Молчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он получил признание в годы работы с ансамблем «Песняры» и его художественным руководителем Владимиром Мулявиным. Именно Молчан сотворил настоящих духовный гимн Беларуси, положив на свою музыку стихи Янки Купалы «Малітва». Композитор награжден медалью Франциска Скорины, был лауреатом международных и национальных музыкальных премий и конкурсов.

Умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан. Ему было 55 лет

Прощание с Олегом Молчаном пройдет на следующей неделе в большом зале Белорусской государственной филармонии.