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Окончание летнего музыкального сезона в Минске переносится на конец сентября

09 августа 2015 11:26
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Новости Беларуси. Шедевры Моцарта, Баха, Вивальди и Оффенбаха у стен Минской ратуши. Концерт в центре столицы объединил самые известные классические произведения. 

Аншлаги стали уже традицией для  концертов под открытым небом. В самый жаркий месяц года — самые жаркие хиты классических произведений.  Для ценителей прекрасного — 2 часа живой музыки.

А вот окончание летнего музыкального сезона переносится — организаторы обещают проводить субботние встречи у ратуши до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерты под открытым небом стали уже визитной карточкой  столицы. В июне в историческом и культурном центре лучшие мировые коллективы «давали джазу», в июле минчане и гости окунулись в «классику». Циклом концертов «На Бис» публика сможет насладиться до конца августа.

Максим Рассоха, музыкальный руководитель, дирижер:
Классическая музыка действительно собирает людей, окультуривает. Потому что музыка несет образовательную функцию. Душа без музыки не может, это лекарство для наших душ. Люди улыбаются и дольше живут!

# Культура # Музыкальные события в Минске # Максим Рассоха

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