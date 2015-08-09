Окончание летнего музыкального сезона в Минске переносится на конец сентября

Новости Беларуси. Шедевры Моцарта, Баха, Вивальди и Оффенбаха у стен Минской ратуши. Концерт в центре столицы объединил самые известные классические произведения.

Аншлаги стали уже традицией для концертов под открытым небом. В самый жаркий месяц года — самые жаркие хиты классических произведений. Для ценителей прекрасного — 2 часа живой музыки.

А вот окончание летнего музыкального сезона переносится — организаторы обещают проводить субботние встречи у ратуши до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерты под открытым небом стали уже визитной карточкой столицы. В июне в историческом и культурном центре лучшие мировые коллективы «давали джазу», в июле минчане и гости окунулись в «классику». Циклом концертов «На Бис» публика сможет насладиться до конца августа.

Максим Рассоха, музыкальный руководитель, дирижер:

Классическая музыка действительно собирает людей, окультуривает. Потому что музыка несет образовательную функцию. Душа без музыки не может, это лекарство для наших душ. Люди улыбаются и дольше живут!