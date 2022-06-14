«Просто чтобы вспомнили, улыбнулись». Выставка «Могилёв в семейных альбомах» открылась в городской библиотеке

Новости Беларуси. Могилевчане заглядывают в окна Центральной городской библиотеки, где разместилась выставка «Могилев в семейных альбомах», приуроченная к юбилею города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куратор проекта, могилевская фотохудожница, больше года собирала раритетные снимки по семейным архивам. Главным условием было наличие на кадрах хотя бы небольшого фрагмента города. Полсотни уникальных фотографий с необычными видами, которые либо сегодня не найти, либо не узнать, открывают традиции Могилева прошлых лет. Например, Дед Мороз, которого зимой ставили под елку на площади Ленина, прятался в Печерском лесопарке. В архиве горожан есть фото с главным волшебником зимы в период пляжного сезона. Самая старая фотография в этой коллекции сделана в 1910 году. Цель проекта – показать могилевчанам, как изменился город за последний век.

Ирина Савосина, фотохудожник:

Просто чтобы вспомнили, улыбнулись, увидели, может быть, своих знакомых, одноклассников. И подумали о том, что город все-таки меняется и хорошеет, становится более современным. Это ведь тоже важно. Нельзя уходить полностью в прошлое. Надо его помнить, любить, но идти вперед к будущему.

Ольга Волкова, директор централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева:

Не всегда выкроишь время заглянуть в выставочные залы или специально идти в музей. А здесь центральная ходовая улица. Идешь в школу, на работу – всегда можно обратить внимание на окна, почитать, посмотреть.