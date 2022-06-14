Прямой эфир

«Просто чтобы вспомнили, улыбнулись». Выставка «Могилёв в семейных альбомах» открылась в городской библиотеке

14 июня 2022 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилевчане заглядывают в окна Центральной городской библиотеки, где разместилась выставка «Могилев в семейных альбомах», приуроченная к юбилею города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Просто чтобы вспомнили, улыбнулись». Выставка «Могилёв в семейных альбомах» открылась в городской библиотеке-1

Куратор проекта, могилевская фотохудожница, больше года собирала раритетные снимки по семейным архивам. Главным условием было наличие на кадрах хотя бы небольшого фрагмента города. Полсотни уникальных фотографий с необычными видами, которые либо сегодня не найти, либо не узнать, открывают традиции Могилева прошлых лет. Например, Дед Мороз, которого зимой ставили под елку на площади Ленина, прятался в Печерском лесопарке. В архиве горожан есть фото с главным волшебником зимы в период пляжного сезона. Самая старая фотография в этой коллекции сделана в 1910 году. Цель проекта – показать могилевчанам, как изменился город за последний век.  

«Просто чтобы вспомнили, улыбнулись». Выставка «Могилёв в семейных альбомах» открылась в городской библиотеке-4

Ирина Савосина, фотохудожник:  
Просто чтобы вспомнили, улыбнулись, увидели, может быть, своих знакомых, одноклассников. И подумали о том, что город все-таки меняется и хорошеет, становится более современным. Это ведь тоже важно. Нельзя уходить полностью в прошлое. Надо его помнить, любить, но идти вперед к будущему.  

«Просто чтобы вспомнили, улыбнулись». Выставка «Могилёв в семейных альбомах» открылась в городской библиотеке-7

Ольга Волкова, директор централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева:  
Не всегда выкроишь время заглянуть в выставочные залы или специально идти в музей. А здесь центральная ходовая улица. Идешь в школу, на работу всегда можно обратить внимание на окна, почитать, посмотреть.  

«Просто чтобы вспомнили, улыбнулись». Выставка «Могилёв в семейных альбомах» открылась в городской библиотеке-10

Раритетными являются не только фотографии, но и остальные предметы, представленные на экспозиции. Салфетки, стаканы и даже детская железная дорога. Потрудиться пришлось над рамками. Некоторые из них на время выставки предоставили владельцы фотографий, а вот остальные автор проекта сделала своими руками.  

# Выставка # Культура # Ирина Савосина # Ольга Волкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
З акцэнтам на спадчыну. У чым асаблівасць фестываля беларускай песні і паэзіі ў 2022 годзе?
10 июня 2022 21:55

З акцэнтам на спадчыну. У чым асаблівасць фестываля беларускай песні і паэзіі ў 2022 годзе?

Фестиваль песни и поэзии «Маладзечна-2022» стартует 10 июня. Чем на этот раз удивят организаторы?
09 июня 2022 18:35

Фестиваль песни и поэзии «Маладзечна-2022» стартует 10 июня. Чем на этот раз удивят организаторы?

Легендарная «Павлинка» и выставка в Третьяковской галерее. Дни культуры Беларуси проходят в России
06 июня 2022 07:14

Легендарная «Павлинка» и выставка в Третьяковской галерее. Дни культуры Беларуси проходят в России