Программа выходных в Верхнем городе: куда точно стоит сходить?

Суббота 11 августа по традиции начнется с исторических постановок. В два часа дня стартуют проекты «Звуки улиц», «Пешеходка» и «Пешеходка KIDS». А ближе к вечеру гостей научат азам современных танцев.

Будет у минчан и возможность сыграть свои любимые композиции: белый акустический рояль установят перед сценой у концертного зала «Верхний город» с шести до семи вечера. Ограничений нет ни по возрасту, ни по уровню мастерства. Сразу после этой акции начнется пятый концерт фестиваля «Классика у ратуши». На этот раз горожанам предлагают совершить путешествие сразу по четырем музыкальным эпохам.