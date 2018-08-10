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Программа выходных в Верхнем городе: куда точно стоит сходить?

10 августа 2018 23:03
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Новости Беларуси. Классические выходные: Верхний город уже готов радовать минчан новой программой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Суббота 11 августа по традиции начнется с исторических постановок. В два часа дня стартуют проекты «Звуки улиц», «Пешеходка» и «Пешеходка KIDS». А ближе к вечеру гостей научат азам современных танцев.

Программа выходных в Верхнем городе: куда точно стоит сходить?-1

Будет у минчан и возможность сыграть свои любимые композиции: белый акустический рояль установят перед сценой у концертного зала «Верхний город» с шести до семи вечера. Ограничений нет ни по возрасту, ни по уровню мастерства. Сразу после этой акции начнется пятый концерт фестиваля «Классика у ратуши». На этот раз горожанам предлагают совершить путешествие сразу по четырем музыкальным эпохам.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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