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Приоритетные направления – совместное развитие сельского хозяйства и торговли: делегацию из Узбекистана встретили в Миноблисполкоме

09 августа 2018 17:31
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Новости Беларуси. Для общей пользы. Делегацию узбекского региона Бухара встретили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приоритетные направления – совместное развитие сельского хозяйства и торговли: делегацию из Узбекистана встретили в Миноблисполкоме-1

Руководство областей обсудило варианты сотрудничества. Приоритетные направления – совместное развитие сельского хозяйства и торговли. Зарубежных партнеров интересует создание совместных предприятий и взаимовыгодный обмен кадрами.

Приоритетные направления – совместное развитие сельского хозяйства и торговли: делегацию из Узбекистана встретили в Миноблисполкоме-4

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Сегодня Минская область активно сотрудничает с Республикой Узбекистан. На этих встречах мы стараемся найти точки соприкосновения, чтобы было выгодно экономически и Республике Узбекистан, и Минской области. Это пожарная техника, сахар, комплектующие, молочная продукция, продукты питания.

Приоритетные направления – совместное развитие сельского хозяйства и торговли: делегацию из Узбекистана встретили в Миноблисполкоме-7

Сегодня активизируется региональное сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью. В разработке находятся сразу несколько соглашений, в том числе по социально-экономическому сотрудничеству и туризму.

# Беларусь-Узбекистан # Культура # Фотофакт

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