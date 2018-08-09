Приоритетные направления – совместное развитие сельского хозяйства и торговли: делегацию из Узбекистана встретили в Миноблисполкоме

Новости Беларуси. Для общей пользы. Делегацию узбекского региона Бухара встретили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Для общей пользы. Делегацию узбекского региона Бухара встретили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Руководство областей обсудило варианты сотрудничества. Приоритетные направления – совместное развитие сельского хозяйства и торговли. Зарубежных партнеров интересует создание совместных предприятий и взаимовыгодный обмен кадрами.
Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Сегодня Минская область активно сотрудничает с Республикой Узбекистан. На этих встречах мы стараемся найти точки соприкосновения, чтобы было выгодно экономически и Республике Узбекистан, и Минской области. Это пожарная техника, сахар, комплектующие, молочная продукция, продукты питания.
Сегодня активизируется региональное сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью. В разработке находятся сразу несколько соглашений, в том числе по социально-экономическому сотрудничеству и туризму.