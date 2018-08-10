«Это фестиваль отдыха в европейском стиле»: какие сюрпризы подготовили организаторы A-Fest 2018?

Новости Беларуси. Отличный повод провести время на природе: большой фестиваль пива и еды стартует 11 августа в Лошицком парке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С полудня и до поздней ночи минчане смогут участвовать в конкурсах, наслаждаться уличной едой и танцевать под песни любимых исполнителей.