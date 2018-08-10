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«Это фестиваль отдыха в европейском стиле»: какие сюрпризы подготовили организаторы A-Fest 2018?

10 августа 2018 22:59
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Новости Беларуси. Отличный повод провести время на природе: большой фестиваль пива и еды стартует 11 августа в Лошицком парке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это фестиваль отдыха в европейском стиле»: какие сюрпризы подготовили организаторы A-Fest 2018?-1

С полудня и до поздней ночи минчане смогут участвовать в конкурсах, наслаждаться уличной едой и танцевать под песни любимых исполнителей.

«Это фестиваль отдыха в европейском стиле»: какие сюрпризы подготовили организаторы A-Fest 2018?-4

Как продвигается подготовка и чем будут удивлять в 2018 году? Подробности в видеоматериале Надежды Янюк.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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