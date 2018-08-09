Фотограф Вадим Качан рассказал, как чуть не выбросил свои снимки 80-ых, а КГБ взял его в Бресте за уличный туалет

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – фотограф Вадим Качан рассказал, как создавал альбом «Минск: было/стало».

Вадим Качан, фотограф:

Архив у меня случайно уцелел. Когда в 1990 году я уходил из фотографии, я решил всё выбросить, упаковывал плёнки. К сожалению, один мешочек я вынес, всё-таки, плёнки.

Потом друг пришёл и спас мой архив.

И года три я уже занимаюсь своим архивом: сканирую. В принципе, сейчас выйти, снять Минск каждый может. А вот вернуться в старое время! И, как раз, 80-ые годы – это последнее десятилетие Советского Союза.

А Вы свободно снимали здания? Милиция не запрещала?

Вадим Качан:

Нет, у нас были удостоверения прессы. Мы сотрудничали с прессой. Хотя, привод у меня в Бресте в КГБ был.

За то, что что-то не то сняли?

Вадим Качан:

Не то сняли. Как мне объяснили, между домами в центре города видны были клозеты, туалеты на улице.