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Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире

12 декабря 2019 14:01
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Новости Беларуси. Мурал «Лiчбавы свет» на улице Притыцкого в Минске признан лучшим в мире по версии международной платформы стрит-арта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире -1

По традиции, на конкурс отбираются самые интересные росписи, выполненные по всему миру. Всего их было около 1000. Вдвойне приятно, что на этот раз лучшая работа выполнена белорусским художником.

Напомним, лучший мурал – один из трех, который украшает фасад многоэтажек на Притыцкого. Работу на последним граффити триптиха завершили неделю назад.

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире -4

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире -6

Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире -8

# Граффити # Культура # Фотофакт

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