Мурал «Лiчбавы свет» на Притыцкого в Минске признан лучшим в мире

Новости Беларуси. Мурал «Лiчбавы свет» на улице Притыцкого в Минске признан лучшим в мире по версии международной платформы стрит-арта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По традиции, на конкурс отбираются самые интересные росписи, выполненные по всему миру. Всего их было около 1000. Вдвойне приятно, что на этот раз лучшая работа выполнена белорусским художником.

Напомним, лучший мурал – один из трех, который украшает фасад многоэтажек на Притыцкого. Работу на последним граффити триптиха завершили неделю назад.