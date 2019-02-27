«Язык гораздо объёмнее, чем те, которые мы пользуемся в обычной жизни». Как и зачем белорусы изучают санскрит?

Древний и загадочный, мелодичный и невероятно сложный. Санскрит – язык, на котором сегодня не разговаривают ни в одной стране, но всё чаще находятся те, для кого он представляет немыслимый интерес. Довести дело до конца получается не у многих, но для тех, кто преодолел трудности, открываются новые возможности. Наталья Власова, преподаватель санскрита:

За четыре месяца человек учится полностью читать, писать на санскрите, изучать основы грамматики, то есть он получает достаточную базу знаний для того, чтобы дальше самостоятельно переводить какие-то несложные тексты.

У каждого любознательного свои цели: кто-то пытается познать азы просто из любопытства, другие – из желания прикоснуться к индийской культуре. Даша – преподаватель йоги. Без санскрита в этом непростом искусстве никуда, ведь все позы и практики можно изучить лишь на этом языке. Дарья Лахман, преподаватель йоги и йоготерапии:

Приходит понимание того, что это перевод, уже сделанный с перевода. И понятно, что где-то смысл может немножко теряться, поэтому хочется изучить тот самый первоначальный язык.

Андрей Скавыш:

Он древний, это даёт возможность окунуться в тот образ мышления, который существовал в те далекие времена. Язык достаточно сложный, потому что он гораздо объёмнее, чем те языки, которые мы пользуемся в обычной жизни и это достаточно сложно даже объяснить, пока не начнёшь изучать.

Сложности в изучении добавляет грамматика, богатая на разного рода конструкции, и отсутствие привычных для нас ударений в словах. Зато нет труднопроизносимых для белорусов звуков, как, например, в английском или французском. Из всех языков мира санскрит обладает наибольшим словарным запасом, при этом он даёт возможность произнести предложение с минимальным количеством слов. Каран Паракх:

Санскрит уже не разговорный язык, а всё равно – часть нашей культуры. Есть люди, которые изучают все наши мантры, книги священные, всё написано на санскрите.

На данный момент в мире насчитывается около 30 миллионов старинных санскритских текстов, 7 из них находятся в Индии. Это означает, что книг на древнейшем языке больше, чем римских и греческих, вместе взятых. К слову, даже лучшие и наиболее эффективные алгоритмы для компьютера были созданы не на английском, а именно на санскрите. Наталья Власова:

Древний язык перевести на современный очень сложно, но, соответственно, человек, у которого есть интерес к этой базе знаний, у него нет другого выбора. Мы должны учить санскрит, чтобы это понимать.