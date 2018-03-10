История одной иконы. В благодарность малой родине гражданин России, уроженец Чаусского района, передал местному музею редкие экспонаты

Новости Беларуси. Интересные экспонаты можно увидеть и в Чаусском районном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Совсем недавно его экспозиция пополнилась редкой иконой и ладанкой. Такой подарок землякам сделал уроженец этой земли, а ныне житель России Владимир Чубенко. Мужчина давно покинул родные края, но о своей малой родине не забывает.

Среди сотен экспонатов эта метровая икона самая ценная. Таких нынче немного. Она двойная. С одной стороны – образ Почаевской Богоматери, с другой – Георгия Победоносца.

Татьяна Федорова, научный сотрудник Чаусского районного историко-краеведческого музея:

Эти иконы очень редкие, потому что они на жести, они печатные, они неписаные. В начале XX века иконы на деревянной основе были достаточно дорогими. Потому было налажено производство вот таких печатных икон. Они были дешевле, и маленькие приходы могли позволить себе купить.

Существенный минус таких икон – недолговечность. Они подвластны ржавчине и не подлежат реставрации. А этот образ хорошо сохранился до наших дней.

Юрий Прокопенко, СТВ:

До середины прошлого столетия эта икона находилась в Свято-Георгиевской церкви. Вот она слева на панораме. В свое время храм считался одним из красивейших сооружений в Чаусах. После Великой Отечественной, вопреки настоятельным просьбам прихожан, церковь решили снести, а на ее месте построить баню. По словам старожилов, рабочие, которые снимали купола и разбирали стены, вскоре при странных обстоятельствах умерли. А иконы из храма по домам разобрали верующие.

Один из жителей спрятал святой лик на чердаке. И как говорят, это спасло его дом от большого пожара, который охватил почти всю деревню. Спустя многие годы икону нашел в доме родителей Владимир Чубенко. Приехав погостить на малую родину, житель России без лишней огласки решил передать раритет районному музею. Вместе с этой латунной ладанкой.

Татьяна Федорова:

Экспонат для районного музея довольно редкий. Такие вещи к нам попадают крайне редкие. Потому что это семейные реликвии. Они чаще всего хранятся в семье.

Коллекция районного музея постоянно пополняется. Дарить экспонаты стало нормой для уроженцев Чаусской земли. Среди, которых немало художников.

Инна Казакова, директор Чаусского районного историко-краеведческого музея:

Вот это картина Николая Киреева «Над Чаусским лугом», а это картина «Родныя мясціны». Люди, которые родились на Чаусской земле, не забывают свои родные места.