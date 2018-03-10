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Вечером 10 марта на сцене Белгосфилармонии выступит французский скрипач Николя Дотрикур

10 марта 2018 14:32
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Новости Беларуси. Французский шарм и виртуозный блеск. На сцене Белгосфилармонии вечером 10 марта оживут произведения мировой классики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером 10 марта на сцене Белгосфилармонии выступит французский скрипач Николя Дотрикур -1

В сопровождении Государственного камерного оркестра сыграет известный французский скрипач Николя Дотрикур. Виртуоз исполнит произведения Бетховена и Гайдна. Для выступления в белорусской столице Дотрикур привез инструмент, секрет звучания которого до сих пор не раскрыт, скрипку Страдивари, датированную 1713 годом.

Вечером 10 марта на сцене Белгосфилармонии выступит французский скрипач Николя Дотрикур -3


Николя Дотрикур, скрипач (Франция):               
Мы будем исполнять каждое из произведений от всей души и сердца. Публика это будет ждать. Мне посчастливилось здесь быть 10 лет назад. Я был потрясен атмосферой.

Вечером 10 марта на сцене Белгосфилармонии выступит французский скрипач Николя Дотрикур -5

Концерт состоится в честь дней Франкофонии и французского языка в Минске.

# Культура # Фотофакт # Концерт в Минске # Николя Дотрикур

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