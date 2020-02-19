«Приезжают из Литвы, Латвии, Норвегии». Старинным рецептом хлеба делятся в Любанском районе

Новости Беларуси. В деревнях Кузьмичи и Жоровка Любанского района продолжают традицию выпекания хлеба в печи по старинной технологии, которой придали статус историко-культурного наследия Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В деревнях Кузьмичи и Жоровка Любанского района продолжают традицию выпекания хлеба в печи по старинной технологии, которой придали статус историко-культурного наследия Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Помогла сделать главный продукт на столе еще одним брендом Любанского района мастерица Ирина Жудрик.
Про уникальный вкус из прошлого смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.