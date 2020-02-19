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«Приезжают из Литвы, Латвии, Норвегии». Старинным рецептом хлеба делятся в Любанском районе

19 февраля 2020 18:23
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Новости Беларуси. В деревнях Кузьмичи и Жоровка Любанского района продолжают традицию выпекания хлеба в печи по старинной технологии, которой придали статус историко-культурного наследия Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Приезжают из Литвы, Латвии, Норвегии». Старинным рецептом хлеба делятся в Любанском районе -1

Помогла сделать главный продукт на столе еще одним брендом Любанского района мастерица Ирина Жудрик.

Про уникальный вкус из прошлого смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

«Приезжают из Литвы, Латвии, Норвегии». Старинным рецептом хлеба делятся в Любанском районе -4

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Екатерина Чичерова # Ирина Жудрик # Фотофакт

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