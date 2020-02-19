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«Можно даже до рождения». Мотульский рассказал, с какого возраста надо начинать ходить в библиотеку

19 февраля 2020 15:44
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
С какого времени рекомендуете начинать посещать библиотеку? Ребёнку – со скольки лет?

«Только начиная говорить, показывала всегда: «Вот, здесь дедушка работает». Мотульский рассказал о внучке

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Можно даже до рождения. Вот мы проводим «Ночь в библиотеке», и мне, действительно, очень приятно видеть молодые пары, которые приходят к нам с грудными младенцами – в люльках, на руках, которые не разговаривают. Приходить в библиотеку чем раньше, тем лучше. Потому что у ребёнка просто формируется привыкание, что библиотека – это то  место, куда надо ходить, где просто всегда интересно.

«Можно даже до рождения». Мотульский рассказал, с какого возраста надо начинать ходить в библиотеку-1

# Книги # Культура # Роман Мотульский

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