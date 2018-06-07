«Мне очень нравится танец, потому что там все дерзко и резко». 8-летний белорус танцует лезгинку как настоящий горец

Диана Галех, корреспондент СТВ:

Лезгинка – это яркий и зажигательный танец. Устоять на месте невозможно!

И действительно, когда слышишь зажигательные горные мотивы, ноги сами пускаются в пляс.

Лезгинка – любимый танец всех кавказцев! Он существует под разными названиями у балкарцев, осетин, дагестанцев, калмыков, кубанских казаков, черкесов, грузин, армян и многих других народов. Давуд Закирзаде, педагог школы лезгинки:

Мужчина должен показывать свою решительность, свой характер, ответственность. У него более жесткие характерные движения. Я думаю: родился ребенок на Кавказе, он уже умеет танцевать лезгинку.

В Беларуси поистине народный кавказский танец тоже знают и любят. У нас даже есть школа лезгинки, которая объединяет 10 национальностей. Среди ее воспитанников и белорус Вася, которому всего 8 лет. Юный «горец» так зажигательно двигается в такт музыки, что просто заряжаешься его энергией. Василий Остромецкий, танцор лезгинки:

Мне очень нравится танец лезгинка, потому что там все дерзко, резко, есть всякие трюки.

Некоторым может показаться, что лезгинка – это сугубо мужской танец. Но девушки тоже активно участвуют в завораживающем зрелищем! Пантимат Магомедова, педагог школы лезгинки:

В лезгинке женщина всегда остается женщиной, а мужчина при этом всегда сильный, он главный.

И если в лезгинке горячие джигиты словно соревнуются друг с другом, пытаясь показать лучшую сноровку, то девушка двигается грациозно и плавно.

Без лезгинки, пожалуй, не обходится ни одна свадьба на Кавказе. И это символично. Где, как ни на свадьбе, «орлам» покорять «лебедей» с помощью демонстрации своей удали?