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«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон

16 июля 2020 12:37
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Новости Беларуси. Жить красиво решил гомельчанин Алексей Хомченко и сделал так, что за селфи к его двору теперь приходят жители со всей округи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -1

С его забора на прохожих смотрят дракон и задумчивый эльф Добби, ворота охраняет семейство волков, а корреспонденцию принимает сам Дамблдор.

Но как говорится, лучше один раз увидеть. Что и сделал Александр Добриян.

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -4

Александр Добриян, корреспондент:
Пожалуй, на сегодняшний день это самые знаменитые ворота в Гомеле. Последние несколько недель социальные сети буквально пестрят фотографиями с этими сказочными персонажами. Оказалось, что вся эта красота появилась, потому что хозяин дома считает банальным делать ворота из простого металлопрофиля.

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -7

Автор сказочной композиции гомельчанин Алексей Хомченко.

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -10

Алексей Хомченко, автор композиции:
Здесь есть дракон  основная фигура. Добби – из «Гарри Поттера» персонаж, здесь на дереве – вроде как Дамблдор со своей шапкой.

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -13

С выбором персонажей помогли дочери – 12-летняя Милана и 6-летняя Алина, а слепить четырёхтонную композицию из металла и арт-бетона – жена Юлия. Все участники проекта также символично запечатлены на сказочном портале. 

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -16

Алексей Хомченко:
Захотелось сделать тематические ворота в сказочном стиле. Очень нравится это направление. Возникла идея заняться скульптурой, были попытки сначала сделать малые формы – они сделаны во дворе. Потом показалось этого мало, и решили переключиться на большее. Хочется этим заниматься, это радует меня, семью и окружающих.   

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -19

Соседи несколько месяцев внимательно наблюдали за работой Алексея: и двух мнений здесь быть не может.

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -22

Любовь Евдокимова, жительница Гомеля:
Ой, боже мой, это сказка! Это нерасказуемо: не могу вам объяснить, у меня слов не хватает. Это царские ворота. Царские! А работа его ювелирная. 

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -25

Весь день у ворот Алексея оживлённо: подходят фотографироваться пешеходы, регулярно останавливаются автолюбители.

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -28

Гия Берая, житель Гомеля:
Я вчера проезжал, заметил, сегодня ехал и думаю: дай, сфотографирую. 

Александр Добриян:
Остановились специально, чтобы сфотографировать?

Гия Берая:
Я вообще впервые такое вижу.

«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон -31

Останавливаться на достигнутом автор местной достопримечательности не собирается. Для монтажа скульптур уже подготовлены стены дома. Скоро здесь появится четырёхметровый леший и колдунья.

# Необычное # Культура # Алексей Хомченко # Гия Берая # Любовь Евдокимова # Александр Добриян # Фотофакт

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