«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон

Новости Беларуси. Жить красиво решил гомельчанин Алексей Хомченко и сделал так, что за селфи к его двору теперь приходят жители со всей округи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жить красиво решил гомельчанин Алексей Хомченко и сделал так, что за селфи к его двору теперь приходят жители со всей округи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С его забора на прохожих смотрят дракон и задумчивый эльф Добби, ворота охраняет семейство волков, а корреспонденцию принимает сам Дамблдор.
Но как говорится, лучше один раз увидеть. Что и сделал Александр Добриян.
Александр Добриян, корреспондент:
Пожалуй, на сегодняшний день это самые знаменитые ворота в Гомеле. Последние несколько недель социальные сети буквально пестрят фотографиями с этими сказочными персонажами. Оказалось, что вся эта красота появилась, потому что хозяин дома считает банальным делать ворота из простого металлопрофиля.
Автор сказочной композиции гомельчанин Алексей Хомченко.
Алексей Хомченко, автор композиции:
Здесь есть дракон – основная фигура. Добби – из «Гарри Поттера» персонаж, здесь на дереве – вроде как Дамблдор со своей шапкой.
С выбором персонажей помогли дочери – 12-летняя Милана и 6-летняя Алина, а слепить четырёхтонную композицию из металла и арт-бетона – жена Юлия. Все участники проекта также символично запечатлены на сказочном портале.
Алексей Хомченко:
Захотелось сделать тематические ворота в сказочном стиле. Очень нравится это направление. Возникла идея заняться скульптурой, были попытки сначала сделать малые формы – они сделаны во дворе. Потом показалось этого мало, и решили переключиться на большее. Хочется этим заниматься, это радует меня, семью и окружающих.
Соседи несколько месяцев внимательно наблюдали за работой Алексея: и двух мнений здесь быть не может.
Любовь Евдокимова, жительница Гомеля:
Ой, боже мой, это сказка! Это нерасказуемо: не могу вам объяснить, у меня слов не хватает. Это царские ворота. Царские! А работа его ювелирная.
Весь день у ворот Алексея оживлённо: подходят фотографироваться пешеходы, регулярно останавливаются автолюбители.
Гия Берая, житель Гомеля:
Я вчера проезжал, заметил, сегодня ехал и думаю: дай, сфотографирую.
Александр Добриян:
Остановились специально, чтобы сфотографировать?
Гия Берая:
Я вообще впервые такое вижу.
Останавливаться на достигнутом автор местной достопримечательности не собирается. Для монтажа скульптур уже подготовлены стены дома. Скоро здесь появится четырёхметровый леший и колдунья.