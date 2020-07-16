«Это царские ворота». В одном из дворов Гомеля появились Дамблдор, Добби и дракон

Новости Беларуси. Жить красиво решил гомельчанин Алексей Хомченко и сделал так, что за селфи к его двору теперь приходят жители со всей округи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С его забора на прохожих смотрят дракон и задумчивый эльф Добби, ворота охраняет семейство волков, а корреспонденцию принимает сам Дамблдор. Но как говорится, лучше один раз увидеть. Что и сделал Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Пожалуй, на сегодняшний день это самые знаменитые ворота в Гомеле. Последние несколько недель социальные сети буквально пестрят фотографиями с этими сказочными персонажами. Оказалось, что вся эта красота появилась, потому что хозяин дома считает банальным делать ворота из простого металлопрофиля.

Автор сказочной композиции гомельчанин Алексей Хомченко.

Алексей Хомченко, автор композиции:

Здесь есть дракон – основная фигура. Добби – из «Гарри Поттера» персонаж, здесь на дереве – вроде как Дамблдор со своей шапкой.

С выбором персонажей помогли дочери – 12-летняя Милана и 6-летняя Алина, а слепить четырёхтонную композицию из металла и арт-бетона – жена Юлия. Все участники проекта также символично запечатлены на сказочном портале.

Алексей Хомченко:

Захотелось сделать тематические ворота в сказочном стиле. Очень нравится это направление. Возникла идея заняться скульптурой, были попытки сначала сделать малые формы – они сделаны во дворе. Потом показалось этого мало, и решили переключиться на большее. Хочется этим заниматься, это радует меня, семью и окружающих.

Соседи несколько месяцев внимательно наблюдали за работой Алексея: и двух мнений здесь быть не может.

Любовь Евдокимова, жительница Гомеля:

Ой, боже мой, это сказка! Это нерасказуемо: не могу вам объяснить, у меня слов не хватает. Это царские ворота. Царские! А работа его ювелирная.

Весь день у ворот Алексея оживлённо: подходят фотографироваться пешеходы, регулярно останавливаются автолюбители.

Гия Берая, житель Гомеля:

Я вчера проезжал, заметил, сегодня ехал и думаю: дай, сфотографирую. Александр Добриян:

Остановились специально, чтобы сфотографировать? Гия Берая:

Я вообще впервые такое вижу.