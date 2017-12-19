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Презентована персональная энциклопедия «Францыск Скарына»: видеофакт

19 декабря 2017 13:26
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Новости Беларуси. Первую персональную энциклопедию, посвященную Франциску Скорине, презентовали 19 декабря в Минске. Ее тираж – 1500 экземпляров. Уникальное во всех смыслах издание стало еще одним событием в год 500-летия белорусского книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентована персональная энциклопедия «Францыск Скарына»: видеофакт -1

Совсем скоро энциклопедия появится и в электронном виде, в том числе и на иностранном языке. Кроме того, в год празднования значимой даты зрители нашего телеканала смогли увидеть ряд тематических проектов: среди них документальные фильмы, снятые нашими журналистами, и игровая художественная картина «Скорина» (смотрите здесь).

Презентована персональная энциклопедия «Францыск Скарына»: видеофакт -4


Игорь Луцкий, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:
Отдельное большое спасибо телеканалу СТВ, мы давние партнеры по всевозможным проектам, в том числе и по «Живой классике», которая в 2017 году получила такой республиканский масштаб и звучание. Итоги этого большого совместного проекта были подведены в Полоцке. И конечно, те телевизионные проекты, которые вышли на телеканале СТВ, они впечатляют.

Презентована персональная энциклопедия «Францыск Скарына»: видеофакт -6


Итоги празднования 500-летия со дня выхода первой белорусской книги подведут в Национальной библиотеке 21 декабря.

# Культура # Фотофакт # Книги # Игорь Луцкий

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