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Анна Шаркунова об участии в шоу «Звезда эпохи»: Я люблю быть смешной – сделала бы себе Бабку Ежку

19 декабря 2017 11:31
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В гостях программы «Большой завтрак» певица Анна Шаркунова.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Доброе утро, Анна! Очень рада тебя видеть. Еще больше рада была видеть тебя на шоу «Звезда эпохи» на СТВ. Тебе достались две песни.

Анна Шаркунова, певица:
Доброе утро! «Гололед» и «Журчат ручьи». «Гололед» я пою не первый год. Меня можно разбудить в воскресное утро, и я спою «Гололед, гололед…». А «Журчат ручьи» – это была целая история. Бедный мой малыш, которому я постоянно эту песню пою. Там тексты просто нереальные какие-то.

Ирина Ромбальская:
Не самая колыбельная песня.

Анна Шаркунова:
Но, он, кстати, улыбался. Обычно, когда я пою, он плачет. И мой мозг не смог запомнить и обработать весь текст, поэтому на сцене был «подклад».

Ирина Ромбальская:
Да, видели, как подкладывали листочки.

Анна Шаркунова:
Да, я подкладывала себе листочки.

Так что мне далась тяжело «Журчат ручьи».

И манера совершенно другая, я не до конца понимала, что мне надо делать: петь, как я пою сейчас или петь, как Орлова тогда.

Ирина Ромбальская:
Но тебя же не ограничивали в средствах самовыражения?

Анна Шаркунова:
Меня не ограничивали, но не совсем ставили задачи толком. Или это я сейчас в таком неадекватном состоянии с этими бессонными ночами, что не могу уловить задачу.

Что именно мне говорили, я до конца не понимала.

Анна Шаркунова об участии в шоу «Звезда эпохи»: Я люблю быть смешной – сделала бы себе Бабку Ежку-1


Ирина Ромбальская:
Но мне кажется, ты сейчас немножко кокетничаешь, потому что оценки жюри были положительные в твой адрес.

Анна Шаркунова:
Были положительные. Одна четверка, по-моему, у меня была. Я назвала ее «Мистер Мне не хватило». Чего конкретно не хватило человеку, я так и не поняла. Но, наверное, погружения в эпоху не хватило.

Ирина Ромбальская:
Что далось сложнее: вокальная часть или вживление в образ?

Анна Шаркунова:
В «Гололеде» я не вживалась ни во что. Я танцевала очень активно. Конечно, тогда певицы не танцевали так. Я специально пошла на риск, но никто мне ничего не сказал.

Я на самом деле была настроена на критику: готовила пару помидоров в кармане.

Ирина Ромбальская:
Эти перевоплощения для тебя как для девушки интересны?

Анна Шаркунова:
Да. Вообще, выход из зоны комфорта – он интересен.

Я с опаской шла на конкурс, но в принципе благодарна каналу.

Ирина Ромбальская:
За то, что усы не пришлось приклеивать. Чего тебе не хватило? Может, в следующий раз?

Анна Шаркунова:
И зря! Мне вот очень понравился Дядя Ваня. И парики у него были, и какие-то нелепые образы. Я люблю быть смешной. Я не боюсь этого. Я бы наоборот, себе бы какую-нибудь Бабку Ежку бы себе сделала.

Ирина Ромбальская:
Как ты согласилась участвовать в таком конкурсе при наличии маленького ребенка?

Анна Шаркунова:
Во-первых, я хотела всех увидеть. Для меня счастье – выйти из дома и всех увидеть. Поэтому я согласилась. Не на все эфиры, потому что реально времени не хватает. Зрители должны знать, что съемки, репетиции занимают огромное количество времени.

Не просто – быстро пришли, быстро накрасились, быстро спели и ушли. Проект занимает время.

Ирина Ромбальская:
Куда сейчас уходит время?

Анна Шаркунова:
Он еще совсем крошечка (о родившемся сыне – Ред.). 5 месяцев – это совсем мало. Поэтому я стараюсь всегда быть с ним. У меня есть все равно работа, я стараюсь что-то делать.

Стараюсь выходить, заниматься спортом.

На все это нужно очень четко разграничивать время.

# Музыкальный проект «Звезда эпохи» # Культура # Анна Шаркунова

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