Анна Шаркунова об участии в шоу «Звезда эпохи»: Я люблю быть смешной – сделала бы себе Бабку Ежку

В гостях программы «Большой завтрак» певица Анна Шаркунова.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Доброе утро, Анна! Очень рада тебя видеть. Еще больше рада была видеть тебя на шоу «Звезда эпохи» на СТВ. Тебе достались две песни.

Анна Шаркунова, певица:

Доброе утро! «Гололед» и «Журчат ручьи». «Гололед» я пою не первый год. Меня можно разбудить в воскресное утро, и я спою «Гололед, гололед…». А «Журчат ручьи» – это была целая история. Бедный мой малыш, которому я постоянно эту песню пою. Там тексты просто нереальные какие-то.

Ирина Ромбальская:

Не самая колыбельная песня.

Анна Шаркунова:

Но, он, кстати, улыбался. Обычно, когда я пою, он плачет. И мой мозг не смог запомнить и обработать весь текст, поэтому на сцене был «подклад».

Ирина Ромбальская:

Да, видели, как подкладывали листочки.

Анна Шаркунова:

Да, я подкладывала себе листочки.

Так что мне далась тяжело «Журчат ручьи».

И манера совершенно другая, я не до конца понимала, что мне надо делать: петь, как я пою сейчас или петь, как Орлова тогда.

Ирина Ромбальская:

Но тебя же не ограничивали в средствах самовыражения?

Анна Шаркунова:

Меня не ограничивали, но не совсем ставили задачи толком. Или это я сейчас в таком неадекватном состоянии с этими бессонными ночами, что не могу уловить задачу.