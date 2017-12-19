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Увидеть Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньку», послушать рождественскую музыку, посетить выставку: Несвиж принимает гостей

19 декабря 2017 08:24
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Новости Беларуси. Атмосферу рождественских праздников подарит своим посетителям Дворец Радзивиллов в Несвиже. В преддверии Нового года музей-заповедник наполнится торжественной атмосферой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньку», послушать рождественскую музыку, посетить выставку: Несвиж принимает гостей-1

Гостей ожидают увлекательные мероприятия и приятные сюрпризы. Увидеть всю роскошь ансамбля можно 19 декабря бесплатно.

Увидеть Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньку», послушать рождественскую музыку, посетить выставку: Несвиж принимает гостей-4

Сергей Егорейченко, заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Норма была введена белорусским законодательством как раз для того, чтобы дать возможность жителям, которые далеко не всегда имеют такую возможность, купить за свои деньги билет многодетным семьям, чтобы эти люди могли прикоснуться к истории, которая их окружает. У нас  бывает до 60 организованных групп в дни бесплатных посещений. Это очень большое количество. 

Увидеть Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньку», послушать рождественскую музыку, посетить выставку: Несвиж принимает гостей-7

Специальная рождественская программа намечена на конец декабря. Ценители прекрасного смогут погрузиться в прошлое, насладиться рождественской музыкой минувших эпох и увидеть княжескую семью во главе с Михаилом Казимиром Радзивиллом «Рыбонькой», его женой и детьми. Для самых юных будет организована детская творческая мастерская.

# Культура # Фотофакт # Несвижский замок # Новый год # Сергей Егорейченко

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