Увидеть Михаила Казимира Радзивилла «Рыбоньку», послушать рождественскую музыку, посетить выставку: Несвиж принимает гостей

Сергей Егорейченко, заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Норма была введена белорусским законодательством как раз для того, чтобы дать возможность жителям, которые далеко не всегда имеют такую возможность, купить за свои деньги билет многодетным семьям, чтобы эти люди могли прикоснуться к истории, которая их окружает. У нас бывает до 60 организованных групп в дни бесплатных посещений. Это очень большое количество.