Эта встреча прозаиков даст новый толчок к переводам: Швыдкой о презентации Terra Poetica-2017
Новости Беларуси. «Минская инициатива» объединила поэтов, писателей и переводчиков Беларуси, России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 декабря в Национальной библиотеке началась четвертая конференция этого международного гуманитарного проекта. В его рамках состоялась презентация нового выпуска литературного альманаха Terra Poetica. В сборнике собраны самые актуальные произведения молодых авторов трех стран. Как было отмечено на открытии, именно литература помогает глубже взглянуть на происходящие в обществе процессы и понять их.
Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству:
Terra Poetica – это такое общее название для этого альманаха. Будет представлен сборник коротких рассказов – белорусских, украинских и российских авторов. Это будет, я думаю, тоже очень интересно, потому что проза хорошая короткая есть и в Беларуси (вы это знаете лучше, чем я), и в России, и в Украине. Я думаю, что эта встреча прозаиков даст новый толчок к переводам, опять же, на языки трех стран.
Появившаяся три года назад «Минская инициатива» успела сплотить вокруг себя культурное сообщество Беларуси, России и Украины. В ее рамках реализовано несколько знаковых для трех стран проектов с участием литераторов, ученых и молодежи.