Эта встреча прозаиков даст новый толчок к переводам: Швыдкой о презентации Terra Poetica-2017

18 декабря в Национальной библиотеке началась четвертая конференция этого международного гуманитарного проекта. В его рамках состоялась презентация нового выпуска литературного альманаха Terra Poetica. В сборнике собраны самые актуальные произведения молодых авторов трех стран. Как было отмечено на открытии, именно литература помогает глубже взглянуть на происходящие в обществе процессы и понять их.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству:

Terra Poetica – это такое общее название для этого альманаха. Будет представлен сборник коротких рассказов – белорусских, украинских и российских авторов. Это будет, я думаю, тоже очень интересно, потому что проза хорошая короткая есть и в Беларуси (вы это знаете лучше, чем я), и в России, и в Украине. Я думаю, что эта встреча прозаиков даст новый толчок к переводам, опять же, на языки трех стран.