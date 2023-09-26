«По местам боёв – с этюдником». Именитые российские художники приехали в Могилёв

Новости Беларуси. Могилев принимает международный арт-пленэр. Сюда приехали восемь именитых живописцев, которые представляют российскую традиционную художественную школу. Мастера кисти уже познакомились с городом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его достопримечательностями и определили для себя места, откуда открываются красивые виды. Художников впечатлили храмы, площадь Славы, деревни Солтановка и Гаи. Свои эмоции они перенесут на полотна. Нынешний сентябрь позволит мастерам кисти с комфортом писать шедевры прямо под открытым небом. Богатую палитру оттенков предложит сама природа.

Петр Стронский, народный художник России:

Конечно, это будут храмы. Это будет и главный храм, Кафедральный, и монастыри, по которым мы сегодня ездили. Я сегодня собрался писать храм Бориса и Глеба, в котором мы вчера были, на фоне городского пейзажа. Хочу передать такое солнечное вечернее умиротворенное состояние.

Антон Стекольщиков, народный художник России:

Хочу по местам боев пройти с этюдником, поработать. Для меня это важно, потому что мой дед прошел от Сталинграда до Берлина с этюдником, папкой и карандашом. Естественно, все, что связано с войной, когда я смотрю на его рисунки, этюды – как мне кажется, я так про себя говорю – замешанные на порохе.