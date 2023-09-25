Для зрителей подготовили много сюрпризов. Побывали в закулисье Драматического театра Белорусской Армии

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

«Ах, Ромео, как мне жаль, что ты Ромео!» Или на легендарный балет «Лебединое озеро» сходить? Такие танцы бодрят лучше утренней зарядки. Дамы и господа, если хотите, как и я, познакомиться с миром высокого искусства ближе, скорее надевайте смокинги и вечерние платья. В столице стартовал новый театральный сезон.

Здравствуйте, пойдемте, я покажу закулисье театра. У нас как раз идет репетиция. С утра пораньше он будит страну на канале РТР-Беларусь, а вечером покоряет сердца зрителей на театральных подмостках. Как признается сам шоумен, телеведущий и актер Дмитрий Потапович, в артисты он не собирался, зато французский и английский знал на «отлично». Вместо блестящей карьеры переводчика перспективного специалиста ждали телевизионные камеры и свет софитов. А сегодня Дмитрий примерил на себя еще одну роль – нашего гида по Драматическому театру Белорусской Армии.

Дмитрий Потапович, телеведущий, актер Драматического театра Белорусской Армии:

Здесь у нас есть гардероб, все зрители могут спокойно снять верхнюю одежду. Драматический театр Белорусской Армии, здесь у нас коридор, который ведет прямо к зрительному залу. Прямо туда сейчас мы и пойдем. Параллельно можно посмотреть на портреты артистов, художественных руководителей, режиссеров. То есть зрители могут познакомиться. А вот и зрительный зал. Но устраиваться поудобнее в мягких креслах еще не время. Добро пожаловать в святую святых – туда, где рождаются герои будущих постановок.

Дмитрий Потапович:

Как известно, театр начинается для зрителя с вешалки. А что касается актеров, то это гримерка. Это сердце. У нас здесь несколько человек, у каждого свой стол. Это мой родной стол уже. Все для удобства артистов. Повторить текст и отдохнуть после долгой репетиции можно в уютных гримерных. Ну а перед выходом на сцену все дороги неизбежно приводят служителей Мельпомены сюда. Дмитрий Потапович:

Как мы говорили, тема вешалок очень важна. Поэтому это еще одно сердце театра, это костюмерная. Вот мой костюм, могу даже примерить. Тот случай, когда «костюмчик сидит». А сейчас пора открывать следующую «потайную» дверь. Дмитрий Потапович:

Здесь у нас выход на сцену, которым пользуются только актеры, я проведу вас. Раз мы уже на большой сцене, самое время понаблюдать за репетицией.

Марина Дударева, художественный руководитель Драматического театра Белорусской Армии:

Это у нас юбилейный 20-й сезон. Мы в прошлом году отпраздновали 20-летие театра. Первый год это было как агитбригада концертно-выездная. Мы в 2004 году первый спектакль поставили.

Одна из визиток Драматического театра Белорусской Армии – детский спектакль «Снежная королева», который был признан лучшим на ІІІ Республиканском конкурсе театрального искусства «Национальная театральная премия» в 2014 году. Этой зимой маленькие минчане и их родители смогут увидеть любимую сказку снова. Марина Дударева:

Следующий год – 2024-й, 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы рассматриваем пьесу, посвященную этому событию. У нас не только военные пьесы. «Ромео и Джульетта» – это всемирная классика. Продолжение «Ромео и Джульетты» – «Однажды в Вероне». У нас есть водевиль «Беда от нежного сердца». Тоже на фестивалях брали призы. У нас роскошный спектакль «Собака на сене». Ну а что же все-таки произошло однажды в Вероне, можно узнать в постановке по мотивам пьесы Григория Горина «Чума на оба ваши дома». Танцевальные зарисовки и эффектные бои на шпагах дополнят историю двух влюбленных.

Юлия Бочкарева-Ясинская, актриса Драматического театра Белорусской Армии:

Я много лет играла кормилицу в «Ромео и Джульетте». Она все время кривляет и дразнит эту леди Капулетти. И сейчас пришло время, когда я играю леди Капулетти, которую я столько лет кривляла. Но если повесть о Ромео и Джуельетте в старой и новой интерпретациях буквально зачитана до дыр, то роль Аграфены Григорьевны в спектакле «Беда от нежного сердца» для актрисы театра будет премьерной в этом сезоне. Юлия Бочкарева-Ясинская:

Женщина приземленная, у нее все схвачено. Она должна во что бы то ни стало выдать замуж свою дочь. Она будет бороться до последнего. А вот Дмитрий Потапович служит в театре Белорусской Армии недавно.