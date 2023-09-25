Истинное искусство вне времени. Вот чем уникальны работы художника Виктора Хацкевича

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Это же настоящий шедевр. И да, я не о своем фото, хотя селфи тоже неплохое. Ажурный витраж – вот на что действительно стоит посмотреть своими глазами. Кто автор удивительной работы, узнаем в сюжете.

Неонила Хацкевич, супруга художника:

Это вот мой Виктор: дорогой, любимый, талантливый художник. Интерьер автовокзала «Московский», витражи в столичных гостиницах, декоративная роспись в педагогическом университете – лишь малая часть богатого наследия, которое оставил миру знаменитый белорусский художник Виктор Степанович Хацкевич. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Неонила Хацкевич:

Он художник-монументалист. Очень любил и знал хорошо историю, географию, разбирался в музыке. Был очень интересным, веселым, заводным, эрудированным. Очень любил свою Родину, вот как родителей.

Степан Хацкевич, сын художника:

Помню, в детстве были мы на Нарочи, он сделал мне лук. Я не художник, далек от искусства, больше технарь, но папа умел руками работать, конечно. Он рассуждал, читал литературу, ему, как я это понимаю, какая-то информация навевала на дальнейшее творчество. У меня дочка очень любит рисовать, то есть через поколение передалось. Необыкновенный талант мастера ценят не только в Синеокой, но и за пределами Беларуси. Изящные штрихи, чувство цвета и тяга к прекрасному у Виктора Степановича с рождения. Неонила Хацкевич:

Он всегда писал очень долго. Работа год стоит, он ее мог достать опять. Вот такая манера была. Зато все знают его руку. Разные стили, вообще он любил исторические больше, что-то фантазийное. А любимая супруга Неонила Всеволодовна всегда была главным вдохновением для великого творца. Неонила Хацкевич:

Я была его музой. У него четыре времени года, там везде женщина идет, и вот это женщина для него – мой образ.

Художник писал картины о людях, их внешней и внутренней красоте. Не обходил стороной и библейские, древнегреческие мотивы. Степан Хацкевич:

Он очень любил семью, это отражено в его работах. Очень любил Родину, нашу природу белорусскую. Неонила Хацкевич:

Палитра темная такая, глубокие цвета. Это диптих, флора и фауна, былины для него – это просто вообще...

Мифы, баллады, зрительные иллюзии и безграничный полет фантазии. Удивительная живопись Хацкевича украсила не один памятник архитектуры. Так, сегодня мозаики «Эхо земли» и «В краю голубых озер» – изюминки интерьера санатория на берегу озера Нарочь. Степан Хацкевич:

Мне очень нравится, есть у него работа «Корона» и триптих, который был на вокзале «Спадчына».