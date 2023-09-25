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Истинное искусство вне времени. Вот чем уникальны работы художника Виктора Хацкевича

25 сентября 2023 13:30
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Истинное искусство вне времени. Вот чем уникальны работы художника Виктора Хацкевича-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Это же настоящий шедевр. И да, я не о своем фото, хотя селфи тоже неплохое. Ажурный витраж вот на что действительно стоит посмотреть своими глазами. Кто автор удивительной работы, узнаем в сюжете.

Истинное искусство вне времени. Вот чем уникальны работы художника Виктора Хацкевича-4

Неонила Хацкевич, супруга художника:
Это вот мой Виктор: дорогой, любимый, талантливый художник.

Интерьер автовокзала «Московский», витражи в столичных гостиницах, декоративная роспись в педагогическом университете – лишь малая часть богатого наследия, которое оставил миру знаменитый белорусский художник Виктор Степанович Хацкевич. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет.

Неонила Хацкевич:
Он художник-монументалист. Очень любил и знал хорошо историю, географию, разбирался в музыке. Был очень интересным, веселым, заводным, эрудированным. Очень любил свою Родину, вот как родителей.

Истинное искусство вне времени. Вот чем уникальны работы художника Виктора Хацкевича-7

Степан Хацкевич, сын художника:
Помню, в детстве были мы на Нарочи, он сделал мне лук. Я не художник, далек от искусства, больше технарь, но папа умел руками работать, конечно. Он рассуждал, читал литературу, ему, как я это понимаю, какая-то информация навевала на дальнейшее творчество. У меня дочка очень любит рисовать, то есть через поколение передалось.

Необыкновенный талант мастера ценят не только в Синеокой, но и за пределами Беларуси. Изящные штрихи, чувство цвета и тяга к прекрасному у Виктора Степановича с рождения.

Неонила Хацкевич:
Он всегда писал очень долго. Работа год стоит, он ее мог достать опять. Вот такая манера была. Зато все знают его руку. Разные стили, вообще он любил исторические больше, что-то фантазийное.

А любимая супруга Неонила Всеволодовна всегда была главным вдохновением для великого творца.

Неонила Хацкевич:
Я была его музой. У него четыре времени года, там везде женщина идет, и вот это женщина для него мой образ.

Истинное искусство вне времени. Вот чем уникальны работы художника Виктора Хацкевича-10

Художник писал картины о людях, их внешней и внутренней красоте. Не обходил стороной и библейские, древнегреческие мотивы.

Степан Хацкевич:
Он очень любил семью, это отражено в его работах. Очень любил Родину, нашу природу белорусскую.

Неонила Хацкевич:
Палитра темная такая, глубокие цвета. Это диптих, флора и фауна, былины для него – это просто вообще...

Истинное искусство вне времени. Вот чем уникальны работы художника Виктора Хацкевича-13

Мифы, баллады, зрительные иллюзии и безграничный полет фантазии. Удивительная живопись Хацкевича украсила не один памятник архитектуры. Так, сегодня мозаики «Эхо земли» и «В краю голубых озер» – изюминки интерьера санатория на берегу озера Нарочь.

Степан Хацкевич:
Мне очень нравится, есть у него работа «Корона» и триптих, который был на вокзале «Спадчына».

Истинное искусство вне времени. Вот чем уникальны работы художника Виктора Хацкевича-16

Неонила Хацкевич:
А моя любимая работа «Полнолуние» называется. Русалка в дремучем лесу. И вот как-то у них пляска. Он ничего не говорил про свои работы, не объяснял. Он говорил: как я могу объяснять свою работу, если каждый человек на нее смотрит и думает свое?

Он верил, что истинное искусство вне времени, и был абсолютно прав. Работы Виктора Хацкевича продолжают жить и радовать окружающих своей красотой.

# Художник # Культура # Вероника Макаревич # Фотофакт

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