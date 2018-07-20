Премьера спектакля для незрячих в Купаловском: как это было

Новости Беларуси. В зале для этого есть все условия – дикторская кабинка с мониторами, на которые выводится картинка со сцены, и радиоаппаратура для беспроводных наушников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Объектом» адаптации стала комедия «Школа налогоплательщиков», вторая по популярности после «Ревизора» в репертуаре театра.

Александр Калоша, директор социально-культурного учреждения «Моцарт»:

Мы бы очень хотели, чтобы социально ответственный бизнес нам помог, потому что это очень благородное дело – дать незрячим людям ощутить театральное творчество. Не хлебом единым жив человек. Мы часто говорим о том, что нужны пандусы, нужна какая-то безбарьерка. Мы убираем барьеры между людьми с инвалидностью по зрению и культурой, театром.

Владимир Лисовский, диктор постановки «Школа налогоплательщиков»:

Спектакль – гэта ўсёж-такі жывы арганізм, жывая істота. І акцёры могуць адзін дзень іграць па-аднаму, а другі раз – па-іншаму. І тут трэба быць у спектакле. Трэба ведаць дакладна, што за чым ізде ў спектакле: усе падзеі, усе тэмпарытмы, нават нейкія акцёрскія фішачкі, якія яны могуць дадаваць.