Премьера белорусского фильма «На другом берегу» состоится 14 сентября

Новости Беларуси. Единству как великой силе белорусского народа посвящена кинолента «Беларусьфильма» «На другом берегу». До долгожданной премьеры остаются считаные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина расскажет о трудной жизни в Западной Беларуси, присоединенной Рижским мирным договором к Польше. Действия разворачиваются в 1925 году у границы Западной Беларуси и БССР, там проживает главный герой фильма Павел вместе со своей матерью. Он наблюдает, как польская власть стремится ассимилировать белорусов, искоренить язык, культуру и веру. Волнения, партизанская война, жесткое подавление любых попыток сохранить национальную идентичность – все это через историю героев предстоит увидеть зрителю.

Игорь Подливальчев, исполнитель роли батюшки Козьмы:

Исходное событие этой истории то, что закрывают православный храм. И я вот как батюшка со своей паствой пытаюсь этот храм отстоять. Без чего человек прожить не может? Без веры, без любви. Это настолько совпадало со мной как с Игорем Анатольевичем. Мне было очень легко это все.

Светлана Никифорова, исполнительница роли Ганны Смолич:

Без прошлого не может быть будущего. И прошлое свое нужно знать. Перечеркнуть все очень легко. А вот понять, что сделало поколение до тебя, и это все хорошее приумножить – это стоит огромного труда, желания.