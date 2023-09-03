Главная тема – советские хиты. Продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство»

Новости Беларуси. Музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство» продолжает согревать добродушием. Накануне главной темой концертной программы стали советские хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждали экскурсии, интерактивные программы, танцевальная площадка в стиле «Аргентинское танго». Библиотеки Минска проводили акцию «День знаний». Она включала книжную выставку, интерактивную квест-игру, поэтические встречи. Финалом стало выступление образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси.

Наталья Конашук, заведующая сектором Центральной библиотеки имени Янки Купалы:

К нам приходят, вы знаете, что на этой площадке около Ратуши гуляют с семьей, поэтому мы разработали конкурсы, викторины, литературные игры для взрослых и детей, чтобы всем было интересно, каждый мог поучаствовать в наших активностях.

Елена Шевчик, солистка образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси:

Как правило, на таких площадках очень много собирается людей, и люди прекрасно нас встречают, очень приветствуют, аплодисментов нам достаточно. И эмоциональный обмен со зрителем весьма масштабный. Музыка всегда объединяет людей.

Максим Кочетков, художественный руководитель – главный дирижер образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси:

Наша тема попала, хиты советской эстрады. Должно получиться так, что проходящие мимо люди будут останавливаться и будут слушать любимую музыку, узнаваемую. В программу вошли все песни года, начиная с 1981 года по все существование Советского Союза. Я думаю, что люди будут собираться, им будет интересно.