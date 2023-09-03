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Главная тема – советские хиты. Продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство»

03 сентября 2023 09:33
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Новости Беларуси. Музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство» продолжает согревать добродушием. Накануне главной темой концертной программы стали советские хиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема – советские хиты. Продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство»-1

Гостей ждали экскурсии, интерактивные программы, танцевальная площадка в стиле «Аргентинское танго». Библиотеки Минска проводили акцию «День знаний». Она включала книжную выставку, интерактивную квест-игру, поэтические встречи. Финалом стало выступление образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси.

Главная тема – советские хиты. Продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство»-4

Наталья Конашук, заведующая сектором Центральной библиотеки имени Янки Купалы:
К нам приходят, вы знаете, что на этой площадке около Ратуши гуляют с семьей, поэтому мы разработали конкурсы, викторины, литературные игры для взрослых и детей, чтобы всем было интересно, каждый мог поучаствовать в наших активностях.

Главная тема – советские хиты. Продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство»-7

Елена Шевчик, солистка образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси:
Как правило, на таких площадках очень много собирается людей, и люди прекрасно нас встречают, очень приветствуют, аплодисментов нам достаточно. И эмоциональный обмен со зрителем весьма масштабный. Музыка всегда объединяет людей.

Главная тема – советские хиты. Продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство»-10

Максим Кочетков, художественный руководитель – главный дирижер образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси:
Наша тема попала, хиты советской эстрады. Должно получиться так, что проходящие мимо люди будут останавливаться и будут слушать любимую музыку, узнаваемую. В программу вошли все песни года, начиная с 1981 года по все существование Советского Союза. Я думаю, что люди будут собираться, им будет интересно.

Главная тема – советские хиты. Продолжается музыкально-туристический сезон «Минск. Традиции. Гостеприимство»-13

Каждый раз организаторы предлагают новую тему, чтобы привлекать внимание и одухотворять зрителей. Заключительным днем музыкально-туристического сезона будет 16 сентября. А в следующую субботу Минск отмечает День города.

# Культура # Культура # Елена Шевчик # Максим Кочетков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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