«Представлены все жанры творчества». Выставка работ Щемелёва работает в рамках «Славянского базара»

Леонид Щемелев – выдающийся художник современности, который внес огромный вклад в развитие художественной культуры Беларуси. В искусстве его имя – символ новаторства и смелости.

Анна Ясюк, заведующая филиалом галереи искусств Леонида Щемелева:

2023 год очень важен для культурной жизни Беларуси. Это 100-летие народного художника Беларуси Леонида Дмитриевича Щемелева, и празднуем мы это 100-летие очень широко. С самого начала года, с февраля, с открытия большой юбилейной выставки в нашей галерее искусств Леонида Щемелева, этот цикл продолжается весь год. В Витебске в рамках «Славянского базара» открылась эта шикарная выставка. Здесь действительно представлены все жанры творчества Леонида Щемелева.

Произведения Щемелева отличаются экспрессивностью и свободной манерой исполнения. Самые важные – портреты близких и родных людей Леонида. Главными его музами были супруга и дочь.

Маргарита Щемелева, дочь художника:

Отец был человек немножко романтичным, любил поэзию, музыку. Часто писал в мастерской, когда играла музыка. Он все время наполнялся. И он очень много читал. Это был очень яркий человек. Конечно, мы на него равнялись. В его тени вся большая семья: дети, внуки. Но для нас это был такой ориентир. В картинах четко отражены военные годы, годы становления, любовь к Витебску, в котором он родился.