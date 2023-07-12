«Представлены все жанры творчества». Выставка работ Щемелёва работает в рамках «Славянского базара»

Леонид Щемелев – выдающийся художник современности, который внес огромный вклад в развитие художественной культуры Беларуси. В искусстве его имя – символ новаторства и смелости.
Леонид Щемелев – выдающийся художник современности, который внес огромный вклад в развитие художественной культуры Беларуси. В искусстве его имя – символ новаторства и смелости.
Анна Ясюк, заведующая филиалом галереи искусств Леонида Щемелева:
2023 год очень важен для культурной жизни Беларуси. Это 100-летие народного художника Беларуси Леонида Дмитриевича Щемелева, и празднуем мы это 100-летие очень широко. С самого начала года, с февраля, с открытия большой юбилейной выставки в нашей галерее искусств Леонида Щемелева, этот цикл продолжается весь год. В Витебске в рамках «Славянского базара» открылась эта шикарная выставка. Здесь действительно представлены все жанры творчества Леонида Щемелева.
Произведения Щемелева отличаются экспрессивностью и свободной манерой исполнения. Самые важные – портреты близких и родных людей Леонида. Главными его музами были супруга и дочь.
Маргарита Щемелева, дочь художника:
Отец был человек немножко романтичным, любил поэзию, музыку. Часто писал в мастерской, когда играла музыка. Он все время наполнялся. И он очень много читал. Это был очень яркий человек. Конечно, мы на него равнялись. В его тени вся большая семья: дети, внуки. Но для нас это был такой ориентир.
В картинах четко отражены военные годы, годы становления, любовь к Витебску, в котором он родился.
Маргарита Щемелева:
Все мы выходим из детства, и Витебск был очень важной вехой в его жизни. Он говорил, что эта свобода, потрясающая река Двина вдохновляла. Конечно, ему повезло, у него мать была очень интересным человеком , которая давала ему возможности реализовываться, рисовать. И в жизни ему попадались такие люди. Которые помогали ему в нужное время. Его военная тема, служба в кавалерии – потом появлялись какие-то произведения.
Творчество автора отражает серьезные гражданские и философские проблемы и, немаловажное, побуждает к размышлению о самых значимых вещах для нас: о добре и зле, о судьбе Родины, о любви и жизни.