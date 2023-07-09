Около Купаловского театра прошёл пятый по счету концерт цикла «Губернаторский сад»

Новости Беларуси. «Губернаторский сад» продолжает звучать в Минске. В сквере около Купаловского театра прошел пятый по счету концерт цикла. На летней сцене выступал заслуженный коллектив Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Камерата» помимо хорошо известных композиций представила авторскую музыку, исполнила зарубежные и отечественные хиты. Прозвучали также любимые всеми песни прямиком из советского прошлого. Программа концерта не была ограничена вокальными номерами. Студия танца порадовала гостей зажигательным фламенко.

Великолепно. Очень даже интересно, с удовольствием пришли посмотреть, послушать. Это интересно не только молодежи, но и нам, пенсионерам, это великолепно.

Александр Довнар, солист вокального ансамбля «Камерата»:

Посещение концертов, особенно таких, как сегодня, оно облагораживает человека. Оно делает человека добрее, лучше и образованнее. Мы берем энергию у зрителя. Зритель берет нашу энергию, которую мы отдаем с удовольствием, а мы берем энергию у наших слушателей. И это всегда взаимно, и это всегда приятно.