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Около Купаловского театра прошёл пятый по счету концерт цикла «Губернаторский сад»

09 июля 2023 09:01
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Новости Беларуси. «Губернаторский сад» продолжает звучать в Минске. В сквере около Купаловского театра прошел пятый по счету концерт цикла. На летней сцене выступал заслуженный коллектив Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Около Купаловского театра прошёл пятый по счету концерт цикла «Губернаторский сад»-1

«Камерата» помимо хорошо известных композиций представила авторскую музыку, исполнила зарубежные и отечественные хиты. Прозвучали также любимые всеми песни прямиком из советского прошлого. Программа концерта не была ограничена вокальными номерами. Студия танца порадовала гостей зажигательным фламенко. 

Около Купаловского театра прошёл пятый по счету концерт цикла «Губернаторский сад»-4

Великолепно. Очень даже интересно, с удовольствием пришли посмотреть, послушать. Это интересно не только молодежи, но и нам, пенсионерам, это великолепно. 

Около Купаловского театра прошёл пятый по счету концерт цикла «Губернаторский сад»-7

Александр Довнар, солист вокального ансамбля «Камерата»: 
Посещение концертов, особенно таких, как сегодня, оно облагораживает человека. Оно делает человека добрее, лучше и образованнее. Мы берем энергию у зрителя. Зритель берет нашу энергию, которую мы отдаем с удовольствием, а мы берем энергию у наших слушателей. И это всегда взаимно, и это всегда приятно. 

Около Купаловского театра прошёл пятый по счету концерт цикла «Губернаторский сад»-10

Уже в следующую субботу «Губернаторский сад» оживит звучание народной музыки. 15 июля цикл концертов продолжит ансамбль «Свята». Музыкальные вечера будут продолжаться до середины сентября. 

# Культура # Культура # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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