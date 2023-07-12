Театральное искусство на «Славянском базаре». Вот какие необычные постановки подготовили к фестивалю

«Славянский базар в Витебске» – это не только песни, танцы и кинофильмы. Это еще и театральные постановки. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа не остается в стороне. В репертуаре большое количество интересных спектаклей. 11 июля на камерной сцене театра был представлен спектакль «Дети. Версты».

Весьма необычно заявлено на афише: дорога жизни длиной в семь песен. Спектакль посвящен 140-летию со дня рождения великого народного поэта Беларуси Якуба Коласа. Театр сделал необычную постановку, использовал мультимедийные технологии. На камерной сцене сошлась современность и любимая белорусская классика. Подробнее о спектакле и жизни театра узнали у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Андрея Жигура, режиссера-постановщика спектакля «Дети. Версты». Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, в чем оригинальность постановки и как пришла идея создания спектакля? Как пришла идея создания спектакля?

Андрей Жигур, режиссер-постановщик Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:

Я не склонен искать во всем оригинальность. Думаю, что это просто достойная работа интересного режиссера, которая достаточно органично сегодня вписалась в репертуар нашего театра. Поставила этот спектакль Инес Амами, режиссер из Москвы. И так получилось, что творческий состав спектакля в основном состоит из представителей России. Это драматург Артем Казюханов, режиссер Инес Амами и Павел Солдатиков, композитор спектакля, который обрабатывал белорусскую аутентичную музыку и готовил ее сценическую версию. Александр Меженный, ведущий:

А как получилось, что российская творческая группа взялась за такую белорусскую тему? Почему российская группа работала над исконно белорусской темой?

Андрей Жигур:

В этом был весь интерес проекта, мы достаточно много постановок видим – взгляд на белорусскую тему белорусскими глазами. И на момент, когда все это задумывалось, а это было достаточно давно, стало интересно, а как же другими глазами, с другой культурной традицией отчасти люди посмотрят на этот материал. Александр Меженный:

У нас есть информация, что использовались какие-то мультимедийные экраны. Каким образом соединилась наша историческая традиция и современные технологии?

Андрей Жигур:

Это был достаточно долгий путь в беседах, в поиске решения с режиссером. Я бы не назвал это современным или сверхмультимедийным. Это дополнение к оформлению спектакля. Известный ход, нам было интересно попробовать технологию на нашей камерной сцене. Я думаю, что это все – всего лишь оттенок, не более того. Там нет акцента на этом оформлении. Ольга Бурлакова:

По поводу нового в театре. Зритель все еще хочет яркого, современного, больше комедий, прийти отдохнуть в театр? Либо зритель уже повзрослел, созрел, чтобы воспринимать родную классику, пусть и благодаря современным веяниям? Андрей Жигур:

Я думаю, что самый важный момент – подключается зритель к происходящему, независимо от жанра, чувствует ли он, что это актуально и это нужно смотреть сегодня либо нет. А уже изыски, технологические, формальные – я думаю, это второй план. Важно, чтобы зрителю было интересно. Когда пройдет премьерный спектакль в усадьбе Репина «Здравнево»?