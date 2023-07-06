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Челябинская балетная труппа покажет свой репертуар в Большом театре Беларуси

06 июля 2023 09:12
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Новости Беларуси. Гастрольное лето в Большом театре Беларуси. Челябинская труппа начала свою серию спектаклей. В репертуаре – произведения мировой оперной и балетной классики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Челябинская балетная труппа покажет свой репертуар в Большом театре Беларуси-1

Зрители увидят премьеры последних сезонов: балет «Корсар» и оперу «Бал-маскарад», а также насладятся прекрасным исполнением мастеров сцены и живой музыкой. Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Большого театра. На белорусских подмостках артисты выступают впервые. Программа технически сложная, поэтому волнение и легкий мандраж за кулисами все же присутствуют.

Челябинская балетная труппа покажет свой репертуар в Большом театре Беларуси-4

Екатерина Хомкина-Сафронова, солистка балетной труппы Челябинского театра оперы и балета им. М. Глинки:
Это волнительно, потому что мы здесь первый раз. Хочется, конечно, понравиться белорусскому зрителю. Сказали, что у вас очень такой зритель, знающий, культурный. То есть это все будет непросто для нас, наверное, покорить. Но я надеюсь, что все пройдет хорошо. И, конечно, это волнение.

Челябинская балетная труппа покажет свой репертуар в Большом театре Беларуси-7

Алексей Шакуро, солист балетной труппы Челябинского театра оперы и балета им. М. Глинки:
Мой персонаж – Конрад, он пират. Группа пиратов оказывается в городе. И Конрад видит Медору, сразу в нее влюбляется и забирает с собой.

Напомним, в начале июня в рамках международного культурного обмена белорусские артисты балета выступили на челябинской сцене. До 9 июля гости и у нас.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Фотофакт

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