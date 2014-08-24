Праздник книги в рамках акции «Лето с хорошей книгой» прошел 24 августа в Логойске

Новости Беларуси. Ровно одна неделя остается до начала нового учебного года. На финишную прямую вышла акция «Лето с хорошей книгой». К слову, завершится она 7 сентября в Заславле, в День белорусской письменности.

24 августа, несмотря на дождь, настоящий праздник книги прошел в городе-спутнике Логойске. Творческие перформансы, чтение стихов и общение с известными белорусскими писателями.

Свою книгу сказок представил и почетный гражданин этого города, белорусский писатель, художник-живописец Сергей Давидович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Давидович, писатель, художник-живописец:

Гэта першая кніжка мая і самая галоўная кніжка, аказалась, у маім жыцці. Кніжка казак. Жыццё, поўнае такіх колераў, фарбаў, вясёлкі, што ў жыцці побач з рэчаіснасцю, раэльнасцю заўсёды ёсць цуд, казка. Гэта толькі трэба заўважаць. І тады цікава пісаць, проста, лёгка пісаць будзе.

Владислав Мачульский, директор издательства «Мастацкая літаратура»:

Некоторые говорят, что компьютер заменил бумажный носитель. А я считаю, что компьютер, Интернет – это бесплатная реклама книги. Техника идет вперед, завтра этот диск не подойдет компьютеру, а книга всегда есть книга.