Праздник искусств «Музы Нясвижа» стартует в культурной столице Беларуси 2012 года

Новости Беларуси. «Музы Нясвижа». Праздник искусств стартует в культурной столице Беларуси 2012 года. Публике представят сборник статей, посвященных музыкальному, изобразительному, театральному искусству Несвижа, архитектуре города, праздничному быту горожан в разные времена.

На протяжении этого года в культурной столице представят лучшие творческие проекты. Так, в июне откроется дворцовый ансамбль Радзивиллов XVI-XVIII веков. Впервые в стране пройдет форум профессиональных театров «Театр Уршули Радзивилл», где покажут спектакли, связанные с историей известного магнатского рода. Кроме того пройдут фестиваль оперного искусства и показ балета «Жизель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не оставит без внимания культурную столицу в октябре и Международный фестиваль Юрия Башмета.