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Республиканская выставка флористических работ «Украсим Беларусь цветами» проходит в Минске

15 мая 2012 13:45
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Новости Беларуси. «Украсим Беларусь цветами». В Минске проходит республиканская выставка флористических работ. Около 70 участников яркого конкурса оформляли ландшафтные композиции прямо на газоне и в режиме онлайн мастерили архитектурные формы из живых растений. Кроме непосредственно цветов в своих скульптурах участники использовали экзотические комнатные растения, ветки кустарников и деревьев, зелень.

Работы зрители смогут увидеть в Республиканском экологическом центре детей и юношества до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Стемплевский, участник Республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»:
Мы здесь изображаем ветку сакуры из подручных средств. Здесь петуньи, бегонии. Мы вязли эти цветы. А также обычные цветы, чтобы доказать, что из них можно сделать произведение искусства.

Маргарита Альферович, участник Республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»:
Чтобы украсить мир, сделать его ярче.

Алина Тарасевич, участник Республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»:
Я участвую в этом конкурсе, чтобы показать, какая наша Беларусь красивая, сколько можно сделать из цветов.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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