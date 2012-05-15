Республиканская выставка флористических работ «Украсим Беларусь цветами» проходит в Минске

Новости Беларуси. «Украсим Беларусь цветами». В Минске проходит республиканская выставка флористических работ. Около 70 участников яркого конкурса оформляли ландшафтные композиции прямо на газоне и в режиме онлайн мастерили архитектурные формы из живых растений. Кроме непосредственно цветов в своих скульптурах участники использовали экзотические комнатные растения, ветки кустарников и деревьев, зелень.

Работы зрители смогут увидеть в Республиканском экологическом центре детей и юношества до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Стемплевский, участник Республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»:

Мы здесь изображаем ветку сакуры из подручных средств. Здесь петуньи, бегонии. Мы вязли эти цветы. А также обычные цветы, чтобы доказать, что из них можно сделать произведение искусства.

Маргарита Альферович, участник Республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»:

Чтобы украсить мир, сделать его ярче.

Алина Тарасевич, участник Республиканского конкурса «Украсим Беларусь цветами»:

Я участвую в этом конкурсе, чтобы показать, какая наша Беларусь красивая, сколько можно сделать из цветов.