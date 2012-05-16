Документальная выставка к 100-летию со Дня рождения Петра Абрасимова открылась в МИД Беларуси

Новости Беларуси. Редкие документы, фотографии и письма. Документальная выставка к 100-летию со Дня рождения известного советского государственного и партийного деятеля Петра Абрасимова открылась в МИД Беларуси.

Свою карьеру советский дипломат, уроженец Витебской области начал советником-посланником Посольства СССР в Китае, затем работал в Польше, Германии, Франции и Японии.

В экспозиции – редкие документы, награды Петра Абрасимова, переписка с политическими деятелями и художником Марком Шагалом.

Открытие выставки приурочили к празднованию 90-летия системы архивных органов и учреждений нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Пример плодотворного сотрудничества нашего Министерства с архивными службами Беларуси. Это сотрудничество, которое позволяет нам систематизировать, обогащать наш архив и музей.

Владимир Адамушко, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:

Здесь сконцентрированы документы не только внешнеполитического ведомства, но и государственных архивов Беларуси (Национального архива Республики Беларусь, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов), документы российских архивов.

Такой совместный труд дает возможность более масштабно посмотреть даже через призму столетия известного советского дипломата, уроженца Витебщины Петра Андреевича Абрасимова на историю внешней политики.