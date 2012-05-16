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Международные Кирилло-Мефодиевские чтения открылись в Минске

16 мая 2012 14:03
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Новости Беларуси. Международные Кирилло-Мефодиевские чтения открылись в Минске. В Институте теологии БГУ собрались ученые из Беларуси, Украины, России, Польши, Болгарии, Сербии и Германии.

Известные культурологи будут говорить о роли книги в формировании духовной культуры и государственности белорусского народа.

В торжественном открытии принял участие Владыка Филарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, патриархий экзарх всея Беларуси:
Роль книги – в формировании духовной культуры и государственности белорусского народа. Это наша общая тема. Совместные исследования, которые способны помочь нам достичь большего, нежели бы мы искали порознь.

Отец Альберт, директор восточно-церкового института в Регенсбурге (Германия):
Я с удовольствием приду сюда, потому что вижу, что здесь и работают, и живут в крестьянском вселенском духе.
Много приятелей у меня здесь: от митрополита Филарета до четырех белорусов, которые учатся у нас в Регенсбурге.

# Культура # Религия # Белорусский государственный университет

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