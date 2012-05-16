Новости Беларуси. Международные Кирилло-Мефодиевские чтения открылись в Минске. В Институте теологии БГУ собрались ученые из Беларуси, Украины, России, Польши, Болгарии, Сербии и Германии.

Известные культурологи будут говорить о роли книги в формировании духовной культуры и государственности белорусского народа.

В торжественном открытии принял участие Владыка Филарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, патриархий экзарх всея Беларуси:

Роль книги – в формировании духовной культуры и государственности белорусского народа. Это наша общая тема. Совместные исследования, которые способны помочь нам достичь большего, нежели бы мы искали порознь.

Отец Альберт, директор восточно-церкового института в Регенсбурге (Германия):

Я с удовольствием приду сюда, потому что вижу, что здесь и работают, и живут в крестьянском вселенском духе.

Много приятелей у меня здесь: от митрополита Филарета до четырех белорусов, которые учатся у нас в Регенсбурге.